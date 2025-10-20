Elecciones 2025: estos son los documentos habilitados para votar

El 26 de octubre, cada votante recibirá dos boletas: una nacional, para elegir diputados nacionales por Mendoza, y otra provincial, para elegir senadores, diputados provinciales y concejales, según el caso. Ambas serán boletas únicas de papel, pero con diseños distintos.



Es importante señalar que solo 12 de los 18 departamentos elegirán concejales. Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia desdoblaron su votación para febrero del 2026.

Los documentos habilitados para votar en esta elección legislativa son:



De acuerdo con la legislación vigente, los documentos aceptados para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 son los siguientes:

Libreta cívica.

Libreta de enrolamiento.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda “NO válido para votar”.

DNI tarjeta.

Durante la elección no se podrá votar presentando un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Cabe aclarar que en ningún caso está permitido votar con el DNI digital.

Todos los electores que tengan 16 años o más a la fecha de la elección nacional, tienen el derecho y el deber cívico de votar en las Elecciones Generales. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse a sufragar.