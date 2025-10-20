Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá de 8 a 18 el domingo 26 de octubre

En vistas de las elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial informa que el Registro Civil abrirá las oficinas en los departamentos el domingo 26 de octubre de 8 a 18 y afectará a su personal para la realización de dicho operativo.

Los certificados de extravío podrán transmitirse por internet desde aquí ingresando a la opción pedidos “Certificados de Extravío”. Este enlace solo funcionará el domingo 26 de octubre desde las 8 am. También puede realizarse en forma presencial el domingo 8 a 18 en las oficinas habilitadas del Registro Civil.

Los servicios que se prestarán el domingo 26 de octubre son:

Entrega de DNI a los ciudadanos que no los hubieran retirado a la fecha y se encuentren en esas oficinas. Esto sucede cuando el DNI fue llevado al domicilio dos veces y, al no encontrar la persona para entregárselo, quedan en la oficina donde se originó el trámite. En el caso de los DNI realizados en las oficinas de Ventanilla Única (Casa de Gobierno), Gimnasio N°2 , oficina Cuarta Sección, Legislatura y Poder Judicial, deberán retirarlos en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, situada en planta baja de 9 de Julio 500.

Confección de certificados excusatorios de las votaciones por distintos motivos como: No haber recibido el documento ni que esté en las oficinas del Registro Civil o Por estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación . También por pérdida o extravío del documento . Recordemos que ese último (extravío) también puede hacerse por internet mediante el enlace indicado arriba.

de las votaciones por distintos motivos como:

Oficinas con atención a los ciudadanos en Valle de Uco

Tupungato

En Tupungato. Santiago Liniers 290.

San Carlos

En Chilecito: San Martín s/n.

En San Carlos: Independencia 345.

En La Consulta: Centro Cívico-PB Ej. de los Andes y 9 de Julio.

Tunuyán