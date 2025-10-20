Search
Instagram Facebook Twitter
Elecciones-5
ayuda

Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá de 8 a 18 el domingo 26 de octubre

En vistas de las elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial informa que el Registro Civil abrirá las oficinas en los departamentos el domingo 26 de octubre de 8 a 18 y afectará a su personal para la realización de dicho operativo.

Los certificados de extravío podrán transmitirse por internet desde aquí  ingresando a la opción pedidos “Certificados de Extravío”. Este enlace solo funcionará el domingo 26 de octubre desde las 8 am. También puede realizarse en forma presencial el domingo 8 a 18 en las oficinas habilitadas del Registro Civil.

Los servicios que se prestarán el domingo 26 de octubre son:

  • Entrega de DNI a los ciudadanos que no los hubieran retirado a la fecha y se encuentren en esas oficinas.  Esto sucede cuando el DNI fue llevado al domicilio dos veces y, al no encontrar la persona para entregárselo, quedan en la oficina donde se originó el trámite. En el caso de los DNI realizados en las oficinas de Ventanilla Única (Casa de Gobierno), Gimnasio N°2 , oficina Cuarta Sección, Legislatura y Poder Judicial, deberán retirarlos en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, situada en planta baja de 9 de Julio 500.
  • Confección de certificados excusatorios de las votaciones por distintos motivos como:
    • No haber recibido el documento ni que esté en las oficinas del Registro Civil o
    • Por estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación.
    • También por pérdida o extravío del documento. Recordemos que ese último (extravío) también puede hacerse por internet mediante el enlace indicado arriba.

Oficinas con atención a los ciudadanos en Valle de Uco

Tupungato

  • En Tupungato. Santiago Liniers 290.

San Carlos

  • En Chilecito: San Martín s/n.
  • En San Carlos: Independencia 345.
  • En La Consulta: Centro Cívico-PB Ej. de los Andes y 9 de Julio.

Tunuyán

  • En Vista Flores: San Martín 1120, Local 3, Vista Flores.
  • En Tunuyán: San Martín 1900, Centro Cívico.

ETIQUETAS:

MendozaeleccionesRegistro Civil

+ Noticias

ayuda

Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá de 8 a 18 el domingo 26 de octubre

Por: Redacción NDI

eficaz

El CEO permitió recuperar a tres caballos que habían sido robado en Tupungato

Por: Redacción NDI

EMOCIONANTE

La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta su Concierto de Abono Nº 12

Por: Violeta Díaz Costa

Escrito formal

En plena campaña, un candidato a concejal presentó una denuncia contra Aysam

Por: Belén García

Logística

Quiénes cobrarán el “ítem elecciones” por trabajar el próximo domingo

Por: Redacción NDI

No todos son válidos

Elecciones 2025: estos son los documentos habilitados para votar

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter