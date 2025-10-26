Search
ELECCIONES 2025

Elecciones 2025: ¿cómo y dónde denunciar irregularidades?

La Secretaría Electoral Nacional de Mendoza informó que los delitos y faltas podrán reportarse por teléfono, correo electrónico o vía web. Todas las denuncias serán confidenciales.

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la Secretaría Electoral Nacional de Mendoza informó cuáles son los canales habilitados para denunciar delitos y faltas electorales durante los comicios de este domingo.

Entre las situaciones que podrán denunciarse figuran la compra o coacción del voto, el robo, destrucción o manipulación de boletas, irregularidades en el padrón, propaganda en lugares o momentos prohibidos, incumplimiento de la veda electoral, obstaculización del acto electoral, suplantación de identidad, o fotografías de la Boleta Única Papel (BUP), entre otros.

¿Dónde denunciar en Mendoza irregularidades en las elecciones 2025?

De acuerdo con lo dispuesto por el Área No Penal y Electoral de la Unidad Fiscal Mendoza, las denuncias podrán realizarse a través de tres vías principales:

  • Por teléfono, al 261 4259901

Las autoridades precisaron que estos canales estarán activos durante toda la jornada electoral y que las denuncias pueden realizarse en tiempo real, de manera personal o anónima, siendo evaluadas por los fiscales del área, quienes determinarán los pasos a seguir según la gravedad de cada caso.

Cabe resaltar que que todas las denuncias serán tratadas con confidencialidad, y solicitaron a los ciudadanos aportar la mayor cantidad posible de datos -como lugar, hora y tipo de irregularidad- para facilitar la investigación.

¿Cuáles son las irregularidades que se pueden denunciar?

  • Compra o coacción del voto
  • Robo, destrucción o manipulación de boletas
  • Irregularidades en el padrón o en el funcionamiento de las mesas
  • Propaganda política en lugares o momentos prohibidos
  • Incumplimiento de la veda electoral
  • Obstaculización del acto electoral o manipulación de urnas
  • Tomar fotos de la BUP (Boleta Única Papel).
  • Presiones o coacción sobre los electores
  • Impedir votar a un ciudadano por la fuerza o mediante amenazas.
  • Obligar a votar de determinada manera.
  • Suplantar la identidad de un elector o votar más de una vez

