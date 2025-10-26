Elecciones 2025: cómo denunciar delitos o faltas en Mendoza

La Secretaría Electoral Nacional de Mendoza informó los canales habilitados para que los votantes puedan denunciar delitos o faltas electorales durante la jornada de votación del domingo 26 de octubre.

Qué se puede denunciar

Las denuncias podrán realizarse ante cualquier irregularidad o delito que afecte el desarrollo normal de las elecciones, entre ellas:

Compra o coacción del voto.

Robo, destrucción o manipulación de boletas.

Propaganda política en lugares o momentos prohibidos.

Violación de la veda electoral.

Suplantación de identidad o intento de votar más de una vez.

Fotografiar la boleta única de papel (BUP).

Obstaculizar o interferir el acto electoral.

Dónde y cómo hacer la denuncia

El Área No Penal y Electoral de la Unidad Fiscal Mendoza dispuso distintos medios para recibir denuncias durante toda la jornada electoral:

Teléfono: 261 4259901

261 4259901 Sitio web: denunciaselectorales.mpf.gov.ar

Las presentaciones pueden realizarse de forma personal o anónima. Se recomienda incluir la mayor cantidad de datos posibles: lugar, hora, tipo de irregularidad y descripción de los involucrados. Todas las denuncias serán tratadas con confidencialidad por fiscales especializados.

Información útil para los votantes

El horario de votación será de 8 a 18, y los resultados oficiales comenzarán a difundirse desde las 21 horas.

La Justicia Nacional Electoral habilitó el sitio www.padron.gob.ar para consultar el lugar de votación.

Quienes lleguen antes del cierre (por ejemplo, a las 17:59) podrán votar siempre que estén en la fila correspondiente. También se recuerda que rige la multa por no votar, aunque existen mecanismos para justificar la ausencia en caso de fuerza mayor.