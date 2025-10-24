Elecciones 2025: comenzó la veda electoral

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación y la Legislatura, además se votarán concejales en doce municipios.

Los mendocinos elegimos 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los ediles en los de departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

Cuándo empieza la veda electoral

La veda electoral en la Argentina es el lapso de tiempo previo a una elección caracterizado por la restricción de ciertas actividades políticas, de campaña y de difusión para garantizar que los votantes tengan un tiempo de reflexión sin presiones externas. Está regulada por el Código Nacional Electoral y busca preservar la transparencia en los comicios.

El inicio de la veda se establece 48 horas antes de la elección y se extiende hasta el cierre de los sufragios. Su cumplimiento es fiscalizado por la Justicia Electoral, y las infracciones pueden derivar en sanciones tanto para partidos políticos como para particulares.

De acuerdo con el calendario electoral fijado por la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, este viernes 24 de octubre es la fecha de cierre de la campaña que tuvo comienzo el 27 de agosto, e inicio de la veda electoral. Puntualmente, a las 8 am.

Qué está prohibido durante la veda electoral

Entre las actividades prohibidas durante la veda electoral se encuentran:

La realización de actos proselitistas y espectáculos masivos .

y . La difusión de encuestas y sondeos.

y sondeos. La publicación de propaganda política en medios de comunicación vinculada a la campaña.

vinculada a la campaña. El uso de banderas, distintivos o propaganda partidaria en cercanías a los lugares de votación.

en cercanías a los lugares de votación. La distribución de boletas .

. La venta de bebidas alcohólicas desde 12 horas antes del inicio de los comicios y hasta 3 horas después de finalizada la elección.

desde 12 horas antes del inicio de los comicios y hasta 3 horas después de finalizada la elección. La portación de armas.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones económicas, clausuras temporales de establecimientos o hasta arrestos, dependiendo de la falta cometida.