Elecciones 2025: así será la Boleta Única provincial en Tupungato

A menos de dos semanas de las elecciones del próximo 26 de octubre, los ciudadanos comienzan a preguntarse más seriamente a quién votar.

En el caso del departamento de Tupungato, sus habitantes deberán elegir -además de los legisladores que representarán a Mendoza en el Congreso de la Nación- 4 senadores y 5 diputados provinciales. Cabe recordar que Tupungato -junto a San Carlos, Tunuyán, Godoy Cruz y Luján de Cuyo- forma parte del Tercer Distrito Electoral.

Además, en lo estrictamente referente al departamento, deberán elegir a cinco concejales. En el caso de Tunuyán, el Concejo Deliberante está integrado por diez personas, de las cuales sólo la mitad renuevan su lugar. El resto de los integrantes se renovará en 2027, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079 y la Constitución de Mendoza.

En la boleta provincial, y por orden de aparición, Tupungato tendrá a los siguientes candidatos a concejales:

por el bloque Fuerza Justicialista Mendoza se presentarán: María Gabriela Carleti, Franco Lucero, Federico Márquez, Macarena Pacheco, Gonzalo Velarde ;

se presentarán: ; en segundo lugar aparecerán los candidatos del Frente Verde : Alejandra Salvatierre, Carlos Altamirano, Natalia Salazar, Daniel Battistoni, Mónica Martínez ;

: ; por Protectora Fuerza Política estarán Rubén Natanael Leyes, Carina Romero, Esteban Muñiz, Julieta Quiroga, Matías Moreno ;

estarán ; el cuarto lugar es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) , el cual no presenta candidatos en esta categoría;

, el cual en esta categoría; por el Frente Libertario Demócrata se presentan Franco Avogadro, Rosa Ana Coletto, María Araujo, Diego Nuñez, Rosa Margarita Aveiro ;

se presentan ; por Provincias Unidas-Defendamos Mendoza : Osvaldo José Londei, Noelia Janet Miranda, Roberto Marcelo Agüero, María Janet Brito, Gisela Andrea Taibes ;

: ; La Libertad Avanza + Cambia Mendoza tendrá como candidatos a Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio, Andrea Pelegrina, Gastón Livellara ;

tendrá como candidatos a ; Los aspirantes del Partido de los Jubilados son Carolina Pavez, Manuel Ocaña, Marcela Molina, Sebastián López, Romina Rivero ;

son ; Por el Partido Nuevo Tupungato los candidatos son: Hugo Cabezas, Gabriela Baldini, Walter Armando Bonada, Paola Yamila Salvador, Walter Hugo Flores ;

; Finalmente, en el espacio Renueva Tupungato se candidatean Federico Raúl Santoni, Verónica Gallina, Leandro Ansola, Julieta Giamportone, Santiago Lautaro Silva.

Cabe destacar que, actualmente, el Concejo Deliberante de Tupungato está integrado por 10 bancas: 5 de Cambia Mendoza, 2 del Partido Justicialista, 1 de La Unión Mendocina, 1 de Bloque Nuevo y 1 del Partido Federal.

Las bancas a renovar son: Marcela Granizo (Cambia Mendoza), José Luis Giuliani (Cambia Mendoza), Antonio Balderrama (Cambia Mendoza), Marcelo Sánchez (Partido Justicialista) y Facundo Arce (Partido Federal).