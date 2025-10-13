Elecciones 2025: así será la Boleta Única provincial en Tunuyán

Con las elecciones del próximo 26 de octubre a la vuelta de la esquina, el electorado comienza a prestar más atención a los detalles que se van develando.

En el caso del departamento de Tunuyán, sus habitantes deberán elegir -además de los legisladores que representarán a Mendoza en el Congreso de la Nación- 4 senadores y 5 diputados provinciales. Cabe recordar que Tunuyán -junto a San Carlos, Tupungato, Godoy Cruz y Luján de Cuyo- forma parte del Tercer Distrito Electoral.

Además, en lo estrictamente referente al departamento, deberán elegir a cinco concejales. En el caso de Tunuyán, el Concejo Deliberante está integrado por diez personas, de las cuales sólo la mitad renuevan su lugar. El resto de los integrantes se renovará en 2027, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079 y la Constitución de Mendoza.

En la boleta provincial, y por orden de aparición, Tunuyán tendrá a los siguientes candidatos a concejales:

por el bloque Fuerza Justicialista Mendoza se presentarán: Rodrigo López, Soledad Calatayud, Luis Hernán Moyano, Tamara Yasmín Fara, María Victoria Videla;

en segundo lugar aparecerán los candidatos del Frente Verde: Carla Corvalán, Pedro Villarroel, “Pepe” Ortíz, Lourdes Robles, Luli Marchant;

por Protectora Fuerza Política estarán Juan Pablo Domizi, Claribel Poli, Carlos Julio González, Claudia Leguiza, Bartolomé Mestre;

el cuarto lugar es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), el cual presentará como candidatos a Vanesa Guajardo, Arnaldo Sánchez, Hernán Ovidio Giménez, María Noelia, Joaquín Peralta;

por el Frente Libertario Demócrata se presentan Gladys Ester Rivas, Claudio Pizarro, Agustina Delgado, Emiliano Rivas, Florencia Palleres;

por Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Pedro Manzano, Stella Maris Navas, Juan Manuel Caram, Nadya Borcia, Rodolfo Bernardo Araya;

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza tendrá como candidatos a Diego Olaiz, Teresa Endrizzi, “Marita” Bustamante, Diego Corvalán, “Nano” Troncoso;

Finalmente, los aspirantes del Partido de los Jubilados son “Nacho” Correa Scapin, Romina Saracco, María León, Marcelo Anzorena, Olga Dalfaro.

Cabe destacar que, actualmente, el Concejo Deliberante de San Carlos está integrado por 10 bancas: 6 del PJ y las 4 restantes son de Cambia Mendoza.

Las bancas a renovar son: Pablo Puebla Mayol (PJ), María Noel Urbina (PJ), Anabella Perelló Hinojosa (PJ), Cecilia Dinasso (CM) y Arturo Pechemiel (PJ).