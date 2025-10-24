Elecciones 2025: así se organizará la seguridad y atención este domingo en Mendoza

Mendoza se prepara para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, en las que se elegirán legisladores nacionales, provinciales y concejales en 12 departamentos.

En este marco, las autoridades provinciales detallaron el operativo integral que se llevará adelante para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática, que incluirá acciones coordinadas entre el Ministerio de Seguridad, el Registro Civil, el Ministerio de Salud, la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y la DGE.

Operativo del Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad informó que la Policía de Mendoza desplegará más de 2.600 efectivos para la jornada electoral. La fuerza provincial se encargará de la seguridad externa en los 644 establecimientos educativos donde funcionarán las mesas de votación, mientras que la seguridad interna estará bajo responsabilidad del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Fuerza Aérea.

Cada escuela contará con dos efectivos por la mañana y dos por la tarde, además de refuerzos en patrullajes preventivos en barrios y rutas. Una vez finalizada la votación, la Policía colaborará con el traslado de urnas al Correo Argentino.

Además, se recordó que desde el sábado a las 20 rige la veda electoral, que incluye la prohibición de venta de alcohol y la realización de espectáculos públicos.

Registro Civil: entrega de DNI y certificados

El Registro Civil abrirá sus oficinas en los 18 departamentos de 8 a 18 para entregar DNI pendientes de retiro y emitir certificados excusatorios.

Se podrá tramitar certificado de extravío en línea desde la plataforma oficial.

Se recordó que se puede votar con libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI verde, celeste, tarjeta o la versión más reciente, siempre que sea el mismo ejemplar del padrón o uno posterior.

Oficinas con atención a los ciudadanos

Capital

B° La Favorita. Acceso 2 s/n los Junquillos y Libertador B° La Favorita.

Concentradora (Casa de Gobierno). Peltier 351, Cuerpo Central, PB.

Municipalidad de Capital. 9 de Julio 500, PB.

Las Heras

San Miguel 1482.

En Algarrobal: Paraguay y Paso Hondo s/n.

Draghi Lucero: Lisandro Moyano 867.

En Uspallata: Ruta 7 Km 1147, Lote 4, M2-31.

Guaymallén

En Corralitos: María Elena Walsh y Rodríguez.

En El Bermejo: Avellaneda 4254.

En San José: Fco. De La Reta y Viamonte.

En Rodeo de la Cruz: Bandera de los Andes 8956.

En Dorrego: Alto Dorrego Mall, Lateral Oeste Acceso Sur.

Villa Nueva; Lincoln 277, local 12. Complejo Blas Shopping.

Tupungato

En Tupungato. Santiago Liniers 290.

San Carlos

En Chilecito: San Martín s/n.

En San Carlos: Independencia 345.

En La Consulta: Centro Cívico-PB Ej. de los Andes y 9 de Julio.

Tunuyán

En Vista Flores: San Martín 1120, Local 3, Vista Flores.

En Tunuyán: San Martín 1900, Centro Cívico.

Lavalle

Uruguay 139, Villa Tulumaya.

Costa de Araujo: Moreno y Medina S/N, Costa de Araujo.

Gustavo André. Cordera y Moyano, Gustavo André.

3 de mayo: Carril 3 de Mayo S/N.

San Martín

Agustín Álvarez 164.

B° San Pedro: Centro Comunitario.

Palmira: 25 de mayo y Colón s/n, Centro Cívico.

Tres Porteñas: Bayo S/N.

Montecaseros: Carril Montecaseros, Km 9.

Rivadavia

Rivadavia: San Isidro 481.

La Central: B° Leopoldo Lugones. Ruta 71.

Junín

Román Cano e Yrigoyen.

La Colonia: Entre Ríos 150.

Ingeniero Giagnoni: Liceo s/n.

Medrano: Colón y Luis Correa.

Los Barriales: Avenida Libertador s/n.

Santa Rosa

San Martín 301.

La Dormida: Remo Falcione S/N

Las Catitas: Antonio Panza y Alejo Mallea. CIC La Costanera.

La Paz

Belgrano s/n-Centro Cívico.

Luján de Cuyo

Chacras de Coria: Italia 5405.

Carrodilla: Manuel A. Sáenz 8253.

Potrerillos: B Cívico.

El Carrizal: Ruta Nacional 16-s/n-Estafeta Ugarteche-Luján.

Luján de Cuyo: San Martín 110.

Maipú

Padre Vázquez 110.

Gutiérrez: Vicente López y Planes 135.

Luzuriaga: Piedra Buena y Olascoaga-B° Antártida Argentina.

Beltrán: Alberdi 569.

Rodeo del Medio: Ruta 50 N° 4800.

Godoy Cruz

Hiper Libertad: Joaquín V. González 450.

San Rafael

Emilio Civit 70.

Capitán Montoya: Ruta Nacional 143, Las Paredes.

Salto Las Rosas: Alberdi S/N.

Villa Atuel: 9 de Julio y San Martín.

Rama Caída: Ejercito de los Andes 2000.

Monte Comán: Italia 152.

General Alvear

San Pedro del Atuel: María Orduino S/N

CDR General Alvear: Alvear Oeste 540.

Bowen: Mitre 53.

Alvear Oeste: Laprida 58.

Malargüe

CDR Malargüe: San Martín 258.

Pata Mora en Barrio Cívico.

Oficina Agua Escondida.

Ministerio de Salud y Deportes

El servicio de salud funcionará con guardias habituales de domingo en hospitales y centros cabecera. La atención será solo de urgencias, manteniendo disponibilidad en toda la provincia.

Personas con discapacidad: voto asistido y accesibilidad

La Dirección de Atención a Personas con Discapacidad destacó que está garantizado el voto asistido, lo que permite a las personas concurrir con acompañante sin trámite previo.

Además, habrá intérpretes de lengua de señas disponibles de 8 a 18 mediante videollamada, accesible por código QR y teléfonos oficiales.

Se aseguró la accesibilidad en escuelas mediante rampas, prioridad en fila y materiales adaptados para personas con discapacidad visual.

En Mendoza, 55 mil personas con discapacidad están habilitadas para votar.

Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE

La DGE confirmó que el lunes 27 habrá clases con normalidad.

Más de 1.900 celadores realizarán tareas de limpieza y desinfección el mismo domingo, percibiendo el ítem Elecciones.

El material electoral se recibirá y distribuirá desde el sábado, con coordinación entre autoridades escolares y fuerzas de seguridad.