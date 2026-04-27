El Zonda visitará a Mendoza tres veces esta semana

El arranque de la semana en Mendoza estará atravesado por la presencia del viento Zonda, que se hará sentir durante tres días consecutivos, aunque con distinta intensidad según la jornada. El fenómeno comenzará este lunes en forma leve, pero irá ganando persistencia hacia el miércoles, con mayor impacto en la precordillera, Malargüe y sectores de alta montaña.

Durante este lunes, el cielo pasará de despejado a parcialmente nublado a medida que avance la mañana (la nubosidad ingresará primero por el sur y luego se extenderá al resto de la provincia). El dato clave será la presencia de Zonda leve entre el mediodía y la tarde, especialmente en zonas de precordillera (entre las 12 y las 20), acompañado por viento norte. En alta montaña, en tanto, se esperan precipitaciones desde la tarde (con intensidad débil a moderada).

El martes llegará con un marcado ascenso de temperatura (las máximas rondarán los 21° o 22°C), pero también con mayor protagonismo del Zonda. El fenómeno volverá a soplar con más persistencia durante la tarde y la noche, afectando principalmente a Malargüe y la precordillera (el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por estas condiciones). Aunque no se prevén lluvias en el llano, sí aumentará la nubosidad hacia el final del día (sobre todo en el Valle de Uco).

El miércoles será el punto más intenso del episodio. El Zonda soplará desde la madrugada y se mantendrá durante buena parte del día, concentrándose en la precordillera, Malargüe y el Valle de Uspallata. En el llano, el cielo estará nublado en el sur durante la mañana (con mejoras rápidas hacia la tarde), mientras que el viento norte volverá a hacerse presente.

En paralelo, las temperaturas mostrarán una tendencia en ascenso a lo largo de los días (con máximas que llegarán a los 24°C el miércoles). Este combo de Zonda, aire seco y aumento térmico configura un escenario típico del otoño mendocino, que exige precaución especialmente en zonas afectadas por el fenómeno.