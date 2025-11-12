El Zonda le rompió el auto mientras trabajaba y ahora recibirá una indemnización del Gobierno

El Gobierno de Mendoza resolvió indemnizar a una auxiliar policial cuyo auto particular resultó dañado por la caída de una rama durante un fuerte viento Zonda en agosto de 2025. El siniestro ocurrió mientras la agente prestaba servicio extraordinario en el Ecoparque, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente.

La decisión se formalizó mediante el Decreto Nº 2053, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Jimena Latorre, ya que el Ecoparque se encuentra bajo la órbita de esa cartera. El hecho se produjo el 21 de agosto, entre las 14 y las 14:20, cuando el fenómeno meteorológico afectó gran parte del Gran Mendoza.

Imagen ilustrativa

Según consta en el expediente, una rama de grandes dimensiones cayó sobre el Volkswagen Fox de la auxiliar, provocando roturas en el capot, el techo y el paragolpe delantero izquierdo. Tras el reclamo presentado, el Ejecutivo aplicó el mecanismo previsto por la Ley N° 9234 de Acuerdos Transaccionales, que permite resolver reclamos administrativos sin recurrir a la vía judicial.

El expediente contó con dictámenes favorables de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Asesoría de Gobierno, la Sala III de la Comisión Valuadora y la Fiscalía de Estado, organismos que avalaron el acuerdo. La indemnización cubrirá los gastos de reparación del vehículo, en reconocimiento a los daños sufridos durante el cumplimiento de funciones oficiales.

Sin embargo, el monto de la compensación no fue detallado en el decreto publicado en el Boletín Oficial.