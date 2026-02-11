Search
El Zonda golpeó con ráfagas de casi 80 km/h en San Carlos: el balance de los daños

Hubo árboles caídos, un poste sobre un auto y operativos municipales hasta pasada la medianoche. Conocé los detalles.

Un intenso viento Zonda afectó este martes al departamento de San Carlos provocó múltiples inconvenientes en distintas zonas, con ráfagas que superaron los 78 kilómetros por hora, según datos oficiales difundidos por la Municipalidad.

El fenómeno se registró durante la tarde y se prolongó hasta aproximadamente la 1 de la madrugada, período en el que se realizaron diversas intervenciones para atender situaciones derivadas del temporal. La fuerza del viento generó caída de árboles, ramas y hasta un poste de luz, además de una importante presencia de polvo en suspensión.

Desde la comuna detallaron que el Zonda se sintió en todo el territorio departamental, aunque hubo sectores donde la intensidad fue mayor. La baja visibilidad y la tierra en el aire complicaron la circulación vehicular en distintos puntos, obligando a extremar precauciones.

Entre los daños reportados, se contabilizaron nueve árboles caídos en calles secundarias de Paso de Las Carretas, Tres Esquinas y la Villa de San Carlos. Estas situaciones requirieron tareas de despeje para restablecer el tránsito y garantizar condiciones seguras para vecinos y conductores.

Además, se informó la caída de un poste sobre un vehículo que se encontraba estacionado. No se registraron personas heridas, aunque sí se constataron daños materiales.

Las autoridades municipales indicaron que continúan con el monitoreo ante posibles nuevas contingencias climáticas y que los operativos preventivos permanecen activos para dar respuesta inmediata a cualquier eventualidad vinculada al viento Zonda.

