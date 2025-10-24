El vino del Valle de Uco: un informe asegura una fuerte caída en el consumo

El sector vitivinícola nacional atraviesa un momento crítico: el consumo interno cayó un 17,1 % interanual en agosto de 2025, mientras que el consumo per cápita retrocedió un 18,3 % respecto del mismo mes del año anterior, según un informe del Centro de Economía Política Argentina. Las exportaciones de vinos y mostos también bajaron: entre enero y agosto de 2025 se redujeron un 8,4 %, con descensos más marcados en vinos de color (-9,8 %) y vinos a granel (-11,9 %).

Este panorama sombrío responde, según el informe, al deterioro del ingreso real de los hogares, al alza de la inflación y al encarecimiento del crédito, factores que limitan el poder adquisitivo y hacen que muchos consumidores abandonen los vinos más accesibles por bebidas más económicas. Además, hay un cambio de hábitos hacia vinos varietales de mayor valor agregado, lo que hace más visible la sensibilidad del sector ante la la pérdida de capacidad de compra.

La crisis también se refleja en la pérdida de superficie cultivada: desde 2015 se registraron miles de hectáreas menos de vid, y muchos viñedos pequeños tuvieron que cerrar o ser absorbidos por productores más grandes. Esto contribuye a una creciente concentración productiva y reduce la diversidad territorial y social dentro del complejo vitivinícola.

Sin embargo, en Mendoza —que históricamente aporta más del 70 % de la producción vitivinícola del país— ciertas regiones resisten mejor que otras. En especial, el Valle de Uco se consolidó como un polo de inversión y especialización. Sus altitudes elevadas, suelos pedregosos y clima templado con noches frías favorecen la producción de uvas de alta calidad.

Durante las últimas décadas, esa zona experimentó un crecimiento constante de superficie cultivada con vid, convirtiéndose en una de las regiones más prometedoras para la elaboración de vinos finos. Allí predominan variedades tintas aptas para vinos de gran expresión, aprovechando la amplitud térmica entre día y noche y suelos bien drenados.

Aunque el sector enfrenta fuertes desafíos estructurales en todo el país, el Valle de Uco mantiene su apuesta por la calidad, las bodegas boutique y varietales de valor agregado que pueden amortiguar mejor la crisis. Es, en definitiva, un bastión vitivinícola que busca resistir los embates económicos y mantener el prestigio del vino mendocino.