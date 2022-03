«El vino del pueblo» nace en un grupo de amigos apasionados por el vino, que hoy ya tienen embotellada la primera producción. La realizaron con diversas uvas de los parrales de vecinos del departamento.



El proyecto consiste en cosechar la uva de los parrales de las casas de los vecinos del Departamento de Tupungato, que se quieran sumar; “…en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de contar con 15 familias que nos dieron su parral por completo y se trabajó con esa uva haciendo lo que hoy llamamos el vino del pueblo, ya tenemos el vino, embotellado y etiquetado, listo para el consumo…” mencionó Lina Gutiérrez, referente del proyecto.

Así surgió el «Vino del pueblo»



En comunicación con NDI, mencionó que la iniciativa surge en una conversación entre amigos en su Hostal, ya que es prestadora turística, además de amante de su tierra, costumbres y cultura. “…Nunca me voy a olvidar, estuvimos hablando de que quería hacer un vino con el parral del hostal y después dije que quería algo más familiar, el parral de ahí, el de mi familia y nos pusimos a soñar, ya que somos muy soñadores en el grupo de amigos y dijimos: che tenemos que hacer otra cosa, podemos extenderlo para que no se eche a perder la uva. Hay muchas casas que tienen parrales, una conversación entre amigos que llevó a nacer este proyecto, que hoy en día lo estamos llevando adelante, es el Vino del Pueblo…” comentó emocionada.

El vino del pueblo, Tupungato.

Las variedades que lo componen



Las variedades de uva son diversas, no solo se pide una única, sino que es todo aquello que no utilicen en los hogares, luego de la recolección general se seleccionan: blancas por un lado y por otro las tintas. “…El enólogo es Emiliano Turano, el hizo su magia, luego contamos con todo un equipo que ha estado trabajando, ayudando y ayer logramos empezar a entregar las botellas a parte de los vecinos que nos estuvieron colaborando con la uva el año pasado y estamos en ese momento…”.

Entregan uva y reciben vino

Todos los que aportaron las uvas van a poder recibir el vino y la creación del producto final, “…les entregamos el vino, hay una charla de todo lo que hicimos, hacemos registros fotográficos, pero bueno la respuesta ha sido muy positiva, los vecinos quizás pensaban que nos habíamos olvidado pero no es así, tenemos todo anotado y muy contentas las familias, nos entregaron uva y les devolvemos vino de su propia uva, eso es emocionante…” agregó.



Una parte mínima de la elaboración queda para solo promoción y difusión del proyecto, no hay fines comerciales, simplemente el parral convertido en historia, “…queremos que la mayoría de los vecinos de Tupungato se sumen y somos voluntarios, apasionados por el vino, nuestras costumbres, y los invitamos a que sueñen con nosotros…”

Sustento del proyecto



Todo el proyecto, gastos generados se han sustentado a través de donaciones, colaboraciones y autogestión de los propios participantes.

El costo de los corchos, botellas e impresiones de etiquetas han sido solventados por ellos mismos, “…compramos una parte de lo que necesitábamos y otra parte fue donada, por ejemplo los corchos donados por el IES, la carrera de Enología, botellas reutilizadas que son de una bodega de Tupungato, la trabajamos con todos los cuidados…”

En total se produjo 140 litros de vino tinto y 180 de blanco, aún se continúa el proceso de embotellamiento y entrega.

Etiqueta del VINO DEL PUEBLO



Luciana Decón es de Tupungato, actualmente vive en España y se sumó al Vino del Pueblo a través del diseño. “…Me hubiese encantado hacer el vino con los chicos, pero bueno me agarró a la distancia, me encantó que me propusieran porque es una manera de ser parte de alguna forma. Ellos me tiraron las líneas de que querían comunicar y yo sabía cuál era la idea detrás del Vino, eso traté de dejar reflejado en la etiqueta…” expresó la diseñadora.

El foco del diseño es la familia, la gente que donó uva y acompañó durante el proceso, “…muestra la gente que es el principal foco en la etiqueta de lo que es vendimia de otra forma y principalmente eran las puertas que les abrieron a los chicos para colaborar con esa historia…”.



Luciana se encuentra en España trabajando como comercial de una Bodega Argentina, representa vinos de Tupungato para otros países además en esta ocasión unifica dos ámbitos que la apasionan el diseño y turismo “…el vino es identidad, tuve la suerte que desde hace 13 años comenzar a trabajar relacionada con el vino, primero a través del enoturismo y cada vez me fui apasionando más, estudiaba diseño gráfico cuando trabajaba, así que lo que los chicos me ofrecieron fue juntar dos cosas que amo…” finalizó.

¿CÓMO HACER PARA DONAR UVA?



De una vez que se dona la uva, este grupo de jóvenes pasan por sus casas para retirarla y en algunos casos a cosecharla, el equipo está dispuesto a trabajar y desde ahí se separa entre tinta y blanca, se transforma en vino con el proceso tradicional de pisada de la uva.



Quienes tengan un parral en la casa y desee donar la uva se puede comunicar al 2622605066 porque el sábado se recolectaría para iniciar nuevamente con toda la producción.



“…todas las personas que quieran sumarse esta vez y tienes un parral, si nos donas la uva te convidamos una botella de vino para que puedan probar y sepan que es lo que se producirá…” comentó Lina.