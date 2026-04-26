El vino argentino perdió terreno en el mundo y revela una caída histórica que preocupa al sector

El sector vitivinícola argentino atraviesa un proceso de deterioro sostenido que quedó expuesto en los últimos datos oficiales. Si bien en el primer trimestre de 2026 las exportaciones alcanzaron los USD 142,8 millones (con una leve suba interanual del 1,2%), el dato pierde peso al compararse con 2025 (considerado el peor año en más de dos décadas), lo que deja en evidencia que la recuperación es aún insuficiente para revertir la tendencia negativa.

En perspectiva, la caída es más profunda. En los últimos diez años, las exportaciones de vino disminuyeron un 21,8% (tomando siempre el primer trimestre de cada año), mientras que las exportaciones totales del país crecieron más del 75% en el mismo período. Este desfasaje provocó que el vino pasara de representar el 1,47% de las ventas externas en 2016 a apenas el 0,65% en la actualidad (una pérdida de protagonismo cercana al 50%).

Las causas de este retroceso son múltiples y estructurales. Referentes del sector coinciden en que la combinación de variables macroeconómicas (inflación elevada, tipo de cambio atrasado y alta presión impositiva) redujo la competitividad internacional. A esto se suman factores como los costos logísticos y la falta de acuerdos comerciales (lo que coloca a Argentina en desventaja frente a competidores como Chile o países europeos, que cuentan con beneficios arancelarios y subsidios).

Desde la mirada empresarial, el diagnóstico es claro. “Con un dólar bajo, las exportaciones quedan fuera de mercado”, advierten desde el sector (en referencia al tipo de cambio utilizado como ancla inflacionaria). Además, remarcan que los precios necesarios para cubrir costos internos superan lo que los consumidores internacionales están dispuestos a pagar, lo que limita la expansión en mercados clave.

A este escenario se suma un contexto global adverso, con una demanda de vino en descenso y una competencia cada vez más intensa. Pese a ello, hay expectativas moderadas de recuperación si se corrigen las variables de fondo. El desafío será revertir una década de pérdida de competitividad y lograr que el vino vuelva a ganar peso en la generación de divisas, en un mercado internacional que hoy resulta más exigente que nunca.