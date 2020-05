El Gobierno de Mendoza informa que el decreto que habilita los encuentros sociales, con un máximo de 10 personas, y con vínculo directo, será publicado el día viernes 22 de mayo. El documento está puesto a consideración y análisis de los miembros del Comité Epidemiológico de la provincia.

Hoy, el Gobernador mantendrá una reunión con el Presidente para ver los nuevos términos de la cuarentena y saber cómo será el paso siguiente, «esto lo vamos monitoreando día a día. Las decisiones las tomo en conjunto con los intendentes de todos los oasis de la provincia” dijo Suárez.

“Vamos a redactar un decreto que saldrá mañana, en el cual vamos a permitir las reuniones familiares pero bajo normas muy estrictas, se podrán hacer los días sábados, domingos y feriados. No se permitirán más de 10 personas, queremos aliviar la angustia que tiene la familia de no poder juntarse. Se podrán hacer con familiares directos, padres, hijos y hermanos, el tope máximo de horario es las 23 horas y habrá fuertes multas para quienes no cumplan”, anunció el mandatario desde el Sur provincial.

A su vez, aclaró: “No se pueden hacer festejos ni reuniones con amigos, esto es un premio a quienes han cumplido con las normas de la cuarentena. Vamos ampliar el 911 y el 148 para que los vecinos hagan las denuncias correspondientes para que la Policía intervenga de inmediato. En la medida que veamos incumplimiento, vamos a retroceder de inmediato en las medidas de flexibilización”.