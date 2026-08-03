El viento Zonda regresa a Mendoza y se intensificará hacia el jueves

Tras un comienzo de semana con temperaturas moderadas y viento sur, las condiciones meteorológicas volverán a cambiar en Mendoza con el regreso del viento Zonda, que comenzará a manifestarse el martes y tendrá mayor presencia entre el miércoles y el jueves. En paralelo, un importante temporal de nieve afectará la cordillera, especialmente la zona de alta montaña.

Para este lunes se espera cielo parcialmente nublado, viento sur de intensidad débil y una temperatura máxima cercana a los 17°C. El martes, en tanto, el Zonda aparecerá de forma leve en la precordillera y en Malargüe entre las 14 y las 21, mientras que la máxima rondará los 18°C. En la cordillera continuarán las nevadas durante buena parte de la jornada.

El miércoles será el día de mayor impacto. El Zonda soplará con intensidad débil a moderada en la precordillera, Malargüe y el extremo sur provincial, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, y no se descarta que también llegue al Valle de Uco con menor intensidad. La temperatura ascenderá hasta los 21°C, mientras que desde la tarde ingresará un fuerte temporal de nieve con viento blanco en alta montaña, situación que podría afectar la visibilidad y la circulación por la Ruta Nacional 7.

El jueves, el Zonda alcanzará sectores del llano, mientras que las nevadas persistirán en la cordillera. A esto se sumará el ingreso de viento sur durante la madrugada, con ráfagas de hasta 50 km/h en el sur provincial. Ante este panorama, los organismos de contingencias mantienen un monitoreo permanente de la evolución de los distintos fenómenos meteorológicos, debido al posible impacto en el tránsito y en las actividades al aire libre.