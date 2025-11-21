El viento Zonda causó más de 100 incidentes en todo el Valle de Uco

Durante la jornada del jueves 20 de noviembre, la provincia de Mendoza se vio azotada por fuertes ráfagas de viento Zonda. El cual llegó a provocar diversos accidentes en distintos puntos del territorio, siendo el Valle de Uco uno de los más afectados.

Según el informe que aportaron desde la Dirección Provincial de Defensa Civil, en toda la provincia hubo un total de 280 eventualidades de las cuales 128 se dividieron entre Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Casi la mitad de los sucesos.

Específicamente, Tupungato fue el departamento más afectado por el viento Zonda con 15 árboles caídos y 50 ramas en la misma situación. Seguido por Tunuyán con 57 árboles caídos y 4 incendios de campos incultos, finalmente aparece San Carlos con solo 2 árboles caídos.

En las distintas localidades, las autoridades municipales en conjunto con las fuerzas especiales trabajaron para ayudar a los vecinos por las inclemencias del clima.