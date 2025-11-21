Search
Instagram Facebook Twitter
zonda
defensa civil

El viento Zonda causó más de 100 incidentes en todo el Valle de Uco

Desde Defensa Civil transmitieron el número oficial de incidentes provocados por el viento durante la fuerte bajada del jueves

Durante la jornada del jueves 20 de noviembre, la provincia de Mendoza se vio azotada por fuertes ráfagas de viento Zonda. El cual llegó a provocar diversos accidentes en distintos puntos del territorio, siendo el Valle de Uco uno de los más afectados.

Según el informe que aportaron desde la Dirección Provincial de Defensa Civil, en toda la provincia hubo un total de 280 eventualidades de las cuales 128 se dividieron entre Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Casi la mitad de los sucesos.

Específicamente, Tupungato fue el departamento más afectado por el viento Zonda con 15 árboles caídos y 50 ramas en la misma situación. Seguido por Tunuyán con 57 árboles caídos y 4 incendios de campos incultos, finalmente aparece San Carlos con solo 2 árboles caídos.

En las distintas localidades, las autoridades municipales en conjunto con las fuerzas especiales trabajaron para ayudar a los vecinos por las inclemencias del clima.

ETIQUETAS:

Valle de Ucoviento zondaincidente

+ Noticias

CULTURA

Recomendados para el fin de semana largo

Por: Violeta Díaz Costa

defensa civil

El viento Zonda causó más de 100 incidentes en todo el Valle de Uco

Por: Redacción NDI

accionar

Un hombre fue detenido por robar una finca de Tunuyán

Por: Redacción NDI

Acto

El motivo de la visita de Luis Petri y el acto en el Cerro La Gloria

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN

Ciudad: así funcionarán los servicios durante este fin de semana largo

Por: Violeta Díaz Costa

EFEMÉRIDES

21 de noviembre: Día de la Enfermería

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter