El viento, una maniobra fallida y 35 metros fuera de control: cómo fue el accidente aéreo en Tupungato

Un problema con las condiciones del viento habría desencadenado el accidente aéreo ocurrido este domingo en el Aeroclub de Tupungato, cuando una avioneta Cessna 182 perdió estabilidad durante una maniobra de aterrizaje, impactó contra la pista y terminó volcada. El episodio dejó a tres de los cuatro ocupantes heridos, uno de ellos con fracturas múltiples.

De acuerdo con el relato del piloto a las autoridades policiales, las dificultades comenzaron durante el descenso, cuando las condiciones del viento complicaron la maniobra. Al intentar corregir la trayectoria, la aeronave habría perdido estabilidad y el tren de aterrizaje delantero impactó contra la superficie de la pista.

A partir de ese primer golpe, el avión recorrió aproximadamente 35 metros hasta terminar volcado. La secuencia provocó la intervención de personal policial y de los servicios de emergencia, que llegaron al aeroclub luego de recibir llamados que alertaban sobre el siniestro.

En la aeronave viajaban cuatro personas. Tres de ellas sufrieron lesiones y debieron ser trasladadas para recibir atención médica. El piloto presentó politraumatismos leves, mientras que un hombre de 68 años y un adolescente de 14 sufrieron politraumatismos moderados.

La situación más delicada fue la de una mujer de 63 años, quien sufrió politraumatismos y fracturas múltiples. Debido a las lesiones, quedó internada en el Hospital Regional de Tunuyán, aunque se informó que estaba fuera de peligro.

En paralelo, las autoridades constataron que no se había producido un derrame de combustible y retiraron preventivamente la batería del avión.

La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal y se aguarda la llegada de las autoridades de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) para realizar las pericias que permitan establecer con precisión las causas del vuelco.