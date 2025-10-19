Search
“El vecino cuenta”: una invitación a escribir la Ciudad desde adentro

La Ciudad de Mendoza lanzó un concurso literario que invita a los vecinos a narrar sus experiencias y emociones.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Biblioteca Ricardo Tudela del Museo Municipal de Arte Moderno (MMAMM), presentó el concurso literario “El vecino cuenta”, una propuesta coordinada por el escritor y artista mendocino Alberto Eloy Muñoz.

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años con residencia en la Ciudad de Mendoza, que deseen compartir historias y vivencias cotidianas vinculadas al entorno urbano. La iniciativa busca dar voz a nuevas narrativas locales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y promoviendo la participación ciudadana a través de la escritura.

“Este concurso pretende ser un puente entre los habitantes de la ciudad, brindándoles una plataforma para expresar su voz y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad”, destacó Muñoz.

Los participantes podrán presentar relatos breves en formato libre que reflejen realidades, experiencias o emociones vinculadas a la vida mendocina. Los diez textos seleccionados formarán parte de un libro colectivo titulado Certamen literario de escritores nóveles: El vecino cuenta, del cual tres serán premiados.

Las bases y condiciones pueden consultarse en la Biblioteca Ricardo Tudela, y la fecha límite para la presentación de trabajos es el 2 de noviembre.

Con esta propuesta, la Ciudad reafirma su compromiso con la cultura, la creatividad y la identidad local, invitando a cada vecino a transformarse en narrador de la vida cotidiana mendocina.

