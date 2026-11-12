El Vaticano borró una frase de León XIV sobre Argentina y desató una polémica: qué pasó

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó un episodio inesperado que generó sorpresa en las redes sociales. El Vaticano eliminó una publicación que contenía una emotiva frase atribuida al Pontífice sobre su relación con el país y el legado de Francisco.

El mensaje había sido difundido el miércoles, después de la despedida del Papa en la Basílica de Luján, y rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos de su visita.

Sin embargo, horas después, la publicación desapareció de las cuentas oficiales del Vaticano y del propio León XIV, lo que despertó interrogantes sobre los motivos de la decisión.

La frase sobre los dos papas que desapareció de las redes

La publicación hacía referencia al vínculo especial de Argentina con Francisco, nacido en Buenos Aires, y con León XIV, quien durante su visita manifestó su cercanía con el pueblo argentino.

El texto incluía una expresión que presentaba a Francisco como el Papa nacido en el país y a León XIV como uno adoptado por los argentinos.

La frase tuvo una enorme repercusión y fue reproducida por distintos medios de comunicación. Pero el entusiasmo duró poco: el Vaticano retiró el contenido sin ofrecer inicialmente una explicación pública.

La decisión alimentó especulaciones sobre posibles diferencias internas o cuestiones protocolares relacionadas con la referencia a los dos pontífices.

Por qué el Vaticano decidió eliminar el mensaje

Según explicaron fuentes eclesiásticas a medios nacionales, la eliminación respondió a un error de comunicación y no a una controversia dentro de la Iglesia.

La frase estaba incluida en el discurso escrito que León XIV tenía preparado para su despedida en Luján, pero finalmente decidió omitirla cuando habló ante los fieles.

El problema surgió porque los responsables de comunicación de la Santa Sede utilizaron el documento original para elaborar las publicaciones oficiales, sin comprobar que el Pontífice hubiera pronunciado efectivamente esas palabras.

Cuando detectaron la diferencia entre el texto preparado y el discurso real, ordenaron retirar las publicaciones para evitar atribuirle una declaración que no había realizado públicamente.

De acuerdo con las explicaciones difundidas, no existió un cuestionamiento al contenido del mensaje.

Una despedida que dejó una confusión inesperada

El episodio ocurrió después de cuatro días de actividades de León XIV en Argentina, durante los cuales encabezó celebraciones religiosas multitudinarias y mantuvo encuentros con autoridades nacionales.

Su despedida en Luján estuvo marcada por las referencias al papa Francisco y por un mensaje de esperanza dirigido a los argentinos.

Aunque la frase sobre los dos papas nunca llegó a pronunciarse, su publicación y posterior eliminación terminaron convirtiéndose en una noticia que trascendió las fronteras argentinas.

La situación dejó al descubierto una falla en el sistema de comunicación del Vaticano, donde los discursos preparados suelen utilizarse como base para las publicaciones oficiales, incluso cuando el Papa introduce modificaciones durante sus intervenciones.