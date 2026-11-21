Las elecciones municipales del próximo año empiezan a instalarse en la agenda política del Valle de Uco. En Tunuyán, Tupungato y San Carlos ya aparecen nombres, posibles candidaturas y disputas internas que anticipan una campaña con varios frentes abiertos, según publicó este sábado MDZol. Los intendentes que buscan continuar, las apuestas de la oposición y las tensiones dentro de los oficialismos comienzan a configurar el escenario electoral.

Aunque todavía falta tiempo para que las candidaturas queden formalizadas, los movimientos políticos ya permiten trazar un primer mapa de la competencia por las tres intendencias de la región. Hay dirigentes que intentarán sostener sus espacios de poder, otros que buscarán recuperar terreno y algunos que pretenden aprovechar las diferencias internas para meterse en la pelea.

Tunuyán: Andraos buscará otro mandato y el radicalismo prepara su alternativa

En Tunuyán, el actual intendente Emir Andraos aparece como el principal nombre del peronismo para competir por la continuidad en el municipio. La intención sería buscar la reelección y defender el poder que el espacio conserva en uno de los departamentos más importantes del Valle de Uco.

Del otro lado, el radicalismo tendría como posible candidato a Paulo González Trigo, quien aparece como una de las alternativas para intentar recuperar la conducción municipal. De esta manera, Tunuyán podría encaminarse hacia una disputa entre dos espacios políticos con antecedentes de fuerte competencia en el departamento.

Tampoco hay que descartar a un nombre que desde hace un tiempo viene pisado fuerte y es el de Carlos Dávila Hinojosa. El actual presidente de la CIAT, que el próximo viernes juntará en el departamento a la “creme” de la política provincial en el aniversario de la entidad, se mueve como delfín en el agua entre empresarios y productores locales.

Tupungato: una interna oficialista con varios aspirantes y una oposición que busca su lugar

El panorama de Tupungato es, por ahora, uno de los más complejos. Dentro del oficialismo aparecen tres nombres que podrían disputar la candidatura: el actual intendente Gustavo Aguilera, el exjefe comunal Gustavo Soto y el exconcejal Facundo García. Esta semana también se puso sobre la mesa de la actual concejal Andrea Pelegrina, quien quedó envuelta en una polémica tras el aniversario del departamento.

La posible competencia entre los tres anticipa una discusión interna por el liderazgo político del espacio y por quién tendrá la responsabilidad de representar al oficialismo en las urnas.

A esa disputa se suma Lucas Salinas, quien sería impulsado por el sector de Jorge Difonso, dirigente que mantiene influencia política en el departamento y que buscaría tener una alternativa propia en la contienda.

Por el lado del peronismo, uno de los nombres que aparece es el del empresario Roberto Giuliani. Su eventual candidatura representaría una apuesta por incorporar un perfil proveniente del sector privado a la competencia electoral. El bodeguero se muestra muy activo en redes sociales recorriendo el departamento y mostrando problemáticas de cada uno de los lugares que visita. Todo un tiktoker.

La lista de posibles aspirantes también incluye a Federico Santoni (Renueva Tupungato), quien mantiene una disputa con el actual intendente por pedidos de informe, y al doctor Hugo Cabezas Vargas (Nuevo Tupungato), otros dos nombres que comienzan a aparecer en las conversaciones políticas de Tupungato.

Con este escenario, el departamento podría convertirse en uno de los principales focos de disputa electoral de 2027, especialmente si las diferencias dentro del oficialismo terminan trasladándose a la competencia por la intendencia.

San Carlos: Morillas quiere continuar y Difonso vuelve a jugar sus cartas

En San Carlos, el actual intendente Alejandro Morillas aparece como el principal candidato del oficialismo para buscar la reelección y sostener la conducción municipal.

Sin embargo, su eventual candidatura no sería la única en carrera. También suena el concejal Marcelo Romano, quien contaría con el aval de Jorge Difonso, una figura con peso político en el departamento y que podría volver a tener protagonismo en la definición del escenario electoral.

Por el peronismo, otro de los nombres que aparece es el del edil Adrián Nahín, quien podría convertirse en una de las alternativas para disputar el municipio.

Así, San Carlos también comienza a mostrar sus primeras cartas para 2027, con un oficialismo que buscaría prolongar su gestión, un espacio vinculado a Difonso que pretende recuperar protagonismo y el peronismo que analiza sus posibilidades de competencia.

Un año electoral que empieza a tomar forma en el Valle de Uco

Con distintos niveles de conflictividad interna, Tunuyán, Tupungato y San Carlos comienzan a delinear sus respectivos escenarios electorales. Mientras algunos intendentes ya aparecen como posibles candidatos para continuar en sus cargos, otros dirigentes buscan posicionarse y abrirse camino en las disputas partidarias.

Por ahora, se trata de nombres que circulan en el tablero político y de candidaturas que todavía deben consolidarse. Sin embargo, una primera conclusión parece clara: el camino hacia las elecciones de 2027 ya comenzó en el Valle de Uco y las internas, especialmente en Tupungato, podrían ser tan determinantes como la propia disputa entre oficialismo y oposición.