El Valle de Uco ya empezó a sentir los efectos de las lluvias continuas: qué zonas corren más riesgo

Los municipios valletanos pusieron en marcha un operativo conjunto para reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, que podría generar precipitaciones superiores a las habituales y episodios meteorológicos intensos durante los próximos meses. El plan contempla tareas de limpieza y adecuación de cauces, refuerzo de defensas aluvionales y coordinación con organismos como Irrigación, Hidráulica, Vialidad Provincial, la Policía de Mendoza, Gendarmería y los bomberos. Según un informe difundido por medio el Siete, las autoridades buscan anticiparse a posibles contingencias en una región donde las crecidas pueden afectar tanto a las poblaciones como a la actividad económica.

En Tunuyán, el intendente Emir Andraos confirmó que ya se realizaron más de 20 intervenciones en puntos críticos, con trabajos de dragado y despeje de ríos, arroyos, canales e hijuelas. Las tareas incluyeron modificaciones en un brazo del río Tunuyán y la construcción de defensas aluvionales en el parque Lombardía. Para afrontar estas obras y mejorar el equipamiento, el municipio destinó $20 millones. Por su parte, Tupungato habilitó una partida de emergencia de $80 millones para prevención y atención de posibles contingencias, mientras que San Carlos también trabaja en la limpieza de cauces y en la eliminación de basurales que obstruyen y contaminan los cursos de agua.

La producción agrícola y vitivinícola es uno de los principales focos de preocupación por el impacto que podría tener el exceso de agua. El Valle de Uco se destaca por sus vinos de alta gama y por cultivos como la uva, el durazno industrial, la manzana, los frutos secos, la papa y el ajo. Las lluvias intensas podrían provocar pérdidas en las cosechas, pudrición de los cultivos y dificultades para recolectar y transportar la mercadería. Andraos advirtió sobre las consecuencias que podría tener este escenario para los productores, que ya atraviesan dificultades económicas, mientras que el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, señaló que mantiene conversaciones con representantes de los sectores comercial y agrícola para evaluar posibles respuestas.

El riesgo también alcanza a las zonas urbanas, especialmente a los sectores históricamente expuestos a inundaciones y anegamientos. En San Carlos, el intendente Alejandro Morillas mencionó áreas de La Consulta, Chilecito y Pareditas entre los puntos que requieren especial atención. En Tunuyán, Andraos expresó su preocupación por los barrios populares asentados en terrenos inundables y advirtió que Colonia Las Rosas y Vista Flores podrían sufrir daños en viviendas e infraestructura debido a la cantidad de cauces que atraviesan esos distritos. Ante este panorama, los municipios buscan avanzar con las tareas preventivas antes de la llegada de las lluvias más intensas.