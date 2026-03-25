El Valle de Uco y Godoy Cruz unifican agenda: la razón que reunió a tres intendentes

En un contexto económico complejo, el Municipio de Godoy Cruz se convirtió en escenario de una jornada de trabajo estratégica junto a departamentos del Valle de Uco, con el objetivo de profundizar la cooperación intermunicipal y optimizar la gestión pública. El intendente Diego Costarelli encabezó el encuentro, que reunió también a sus pares Alejandro Morillas, de San Carlos, y Gustavo Aguilera, de Tupungato.

La reunión se centró en el análisis de la situación financiera actual de cada comuna y en la elaboración de estrategias conjuntas frente al escenario económico nacional y provincial. En este marco, los intendentes coincidieron en la necesidad de fortalecer herramientas que permitan sostener el funcionamiento del Estado en sus territorios, sin descuidar la calidad de los servicios públicos.

El encuentro también sirvió para consolidar un espacio de diálogo institucional, donde la planificación compartida se posicionó como un eje central para afrontar desafíos comunes. En este sentido, los intendentes destacaron la importancia de coordinar políticas y acciones que permitan una administración más eficiente y cercana a las necesidades de la ciudadanía.

No es la primera vez que los jefes comunales del Valle de Uco comparten actividades. El sancarlino Alejandro Morillas ha firmado convenios con Diego Costarelli, de la misma manera que Gustavo Aguilera. Incluso, el intendente de Godoy Cruz asistió a la apertura de sesiones de ambos Concejos Deliberantes, en apoyo a la gestión de sus colegas.

Como parte de la agenda, se llevó adelante un intercambio de experiencias de gestión que han demostrado resultados positivos en cada municipio. Entre los principales ejes abordados, se destacó la posibilidad de replicar buenas prácticas vinculadas a la optimización del gasto público y a la mejora en los sistemas de recaudación.

Asimismo, los intendentes coincidieron en la necesidad de sostener la inversión en obra pública y garantizar la prestación de servicios esenciales, incluso en un contexto adverso. En ese sentido, el trabajo articulado entre municipios fue señalado como una herramienta clave para mantener el equilibrio fiscal sin resignar la calidad de las políticas públicas.

Al cierre de la jornada, Costarelli subrayó el valor de la articulación regional como motor de soluciones. “La articulación regional nos permite encontrar respuestas creativas a problemas comunes. Compartir experiencias sobre cómo eficientizar el gasto y mejorar la recaudación es fundamental para que los municipios sigan siendo el primer nivel de respuesta para la comunidad”, afirmó.

Finalmente, el intendente remarcó que este tipo de encuentros fortalece una gestión más moderna, transparente y cercana al vecino, en el marco de una agenda de colaboración permanente que apunta a consolidar vínculos institucionales sólidos y promover un desarrollo regional equilibrado y sostenible.