El Valle de Uco suma más de 100 mil electores para los comicios legislativos



El Valle de Uco participará activamente en las elecciones legislativas 2025, con un padrón que supera los 104 mil votantes entre Tunuyán, Tupungato y San Carlos. En toda la provincia de Mendoza, más de 1,5 millones de electores están habilitados para sufragar el 26 de octubre, según la Junta Electoral Provincial.

Tunuyán, el departamento con mayor cantidad de votantes del Valle de Uco

De acuerdo con los datos de la Junta Electoral Provincial, el departamento de Tunuyán encabeza la lista regional con 45.095 electores que emitirán su voto en 131 mesas distribuidas en distintos establecimientos escolares.

Le siguen San Carlos, con 29.929 votantes en 89 mesas, y Tupungato, con 29.118 electores que sufragarán en 87 mesas. En conjunto, los tres departamentos del Valle de Uco reúnen un total de 104.142 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales.

A nivel provincial, el padrón electoral mendocino alcanza los 1.523.848 ciudadanos habilitados, un incremento respecto a los comicios anteriores. Las elecciones se desarrollarán en 644 escuelas distribuidas en los 18 departamentos de Mendoza, con un total de 4.445 mesas de votación.

Migrantes también votarán en el Valle de Uco

Además del padrón general, 2.592 migrantes residentes en Mendoza estarán en condiciones de votar en las categorías municipales, específicamente para concejales. Estos sufragios se registrarán en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013, distribuidas en once departamentos, entre ellos Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

La participación de extranjeros se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades N°1079, que permite votar a quienes tengan más de 18 años, dos años de residencia inmediata en el municipio y se encuentren inscriptos en el padrón de extranjeros de su comuna. En todos los casos, el voto es obligatorio.

Una elección clave para Mendoza

Las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 marcarán una nueva instancia democrática para renovar bancas provinciales y nacionales. Con un padrón en crecimiento, la provincia se encamina hacia una jornada electoral con amplia participación ciudadana.

En el Valle de Uco, donde la actividad productiva y turística tienen un peso relevante, la expectativa se centra en el rol que jugarán los votantes de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, que representan más del 6% del total provincial.