El Valle de Uco suma lujo internacional con un hotel cinco estrellas de la cadena Meliá 

El sector turístico y vitivinícola de Mendoza se prepara para un importante salto de calidad. Meliá Hotels International, uno de los gigantes de la hotelería hispanoamericana, confirmó su desembarco en la provincia con la construcción de dos complejos de alta gama: el Meliá Mendoza y el Meliá Collection Valle de Uco.

Ambos proyectos, desarrollados junto al Grupo Almarena, tienen su fecha de inauguración prevista para 2028.

La compañía, que cuenta entre sus principales inversores con el extenista español Rafael Nadal, destacó que la elección de Mendoza responde a su búsqueda de destinos globales singulares. El eje central de ambas propuestas será la integración total de la arquitectura con el paisaje natural de la región.

La cadena diversificará su oferta mendocina apuntando tanto al turismo urbano y corporativo como al descanso premium entre viñedos:

Meliá Mendoza (Ciudad): Estará emplazado en el centro urbano, a muy poca distancia de la Plaza Independencia. Según datos de la agencia Dpa, el complejo dispondrá de 140 habitaciones, salas de reuniones, un bar y un restaurante de categoría.

Meliá Collection Valle de Uco (Enoturismo): Concebido como un refugio más exclusivo y enfocado en el bienestar. Contará con 110 plazas (incluyendo 10 residencias de marca o Branded Residences), un área de wellness, espacio para niños y una propuesta gastronómica diseñada para maridar con los vinos locales.

El anuncio en Mendoza consolida un ritmo de crecimiento acelerado para la firma española en el país, donde ya opera seis establecimientos (cuatro de ellos inaugurados en los últimos dos años) y mantiene otros cinco desarrollos en carpeta.