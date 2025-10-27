El Valle de Uco se tiñó de violeta: así quedarán conformados los concejos deliberantes

Las elecciones del domingo definieron la nueva composición de los Concejos Deliberantes en los municipios del Valle de Uco, distribuyendo las bancas que se renuevan.

Sin dudas que La Libertad Avanza tuvo una victoria abrumadora en esa zona de la Provincia, especialmente en Tunuyán, municipio comandado por el peronismo donde

Tupungato: 4 Bancas para Cambia Mendoza / 2 para el PJ

La fuerza oficialista de la comuna logró imponerse, asegurando tres escaños en el cuerpo legislativo local, mientras que las dos restantes fueron para el Partido Justicialista. A partir del próximo período y hasta 2029, se incorporarán Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio y Andrea Pellegrina. Por el peronismo, ingresarán María Carleti.

Con estos resultados, la conformación actual, que incluye a los concejales con mandato hasta 2027 (Daniel Pantaleo y Natalia Tejera de CM; Mónica Benítez de LUM; Ruth Lucero del PJ y Jorge Llul del Bloque Nuevo), dejará al frente de la comuna a Gustavo Aguilera con la mayor representación, sumando 5 ediles propios. La oposición estará integrada por 3 miembros del peronismo, 1 de Provincias Unidas y 1 del Bloque Nuevo.

San Carlos: 2 Bancas para CM / 1 para el PJ / 1 para Nuevos Rumbos / 1 para Provincias Unidas

En el departamento de San Carlos se dio un resultado peculiar: el actual “oficialismo” liderado por Alejandro Morillas logró ingresar a dos representantes bajo el sello de Cambia Mendoza. El resto de las bancas se repartieron en un escaño para el PJ, uno para Provincias Unidas y uno para Nuevos Rumbos.

Los nuevos miembros del Concejo serán Verónica Natalia Castro y Carlos Grosel por el sector de Morillas; Juan Jaime por el peronismo; el exlegislador Marcelo Romano en representación de Provincias Unidas; y Daniel Biscontin por Nuevos Rumbos, una agrupación local.

A pesar de los ingresos, el intendente Morillas no alcanzará la mayoría simple en el cuerpo deliberativo, ya que contará con 4 ediles a partir de mayo. La oposición se articulará con 3 concejales de Provincias Unidas, 2 de Nuevos Rumbos y un representante peronista. A ellos se suman los que mantienen su cargo hasta 2027: Juan Gallerani y Andrea Sacre (CM), Daniela Sancho y Janet Salinas (LUM) y Diego García (Nuevos Rumbos).

Tunuyán: 3 Bancas para CM / 2 para el PJ

En Tunuyán, el peronismo de Emir Andraos también sufrió una derrota en la renovación legislativa, cediendo la mayoría de los espacios. Los resultados otorgaron 3 concejales a Cambia Mendoza y 2 al Partido Justicialista.

Cambia Mendoza sumará a Diego Olaiz, Teresa Endrizzi y Marita Bustamante; mientras que por el PJ asumirán Rodrigo López y Soledad Calatayud.

Finalmente, el Concejo Deliberante de Tunuyán tendrá una composición paritaria entre las principales fuerzas. Sumando los representantes que mantienen su mandato hasta 2027 (tres del PJ: Paulina Cramero, Daniel Rueda y Luján Álvarez; y dos de CM: Cecilia Di Nass y Arturo Pechemiel), la comuna que administra Andraos conservará una mayoría por la vía del desempate, ya que tanto el PJ como Cambia Mendoza tendrán 5 bancas cada uno.