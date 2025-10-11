El Valle de Uco se prepara para un fin de semana ventoso y con riesgo de Zonda y heladas

El Valle de Uco atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad climática este fin de semana, con la llegada de un frente sur que traerá vientos intensos, posibles ráfagas de Zonda y un marcado descenso de temperatura. Según el reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil, el fenómeno se activará desde la madrugada del sábado y se extenderá hasta la noche.

Desde las 03:00 o 04:00 de la mañana del sábado se prevé la presencia de viento Zonda en la precordillera, intensificándose hacia las 9:00 en sectores bajos del sur del Valle de Uco y zonas de Malargüe, con velocidades promedio de 25 a 30 km/h y ráfagas superiores. El fenómeno persistirá hasta las 18:00, generando condiciones de baja humedad y polvo en suspensión.

Al mismo tiempo, el ingreso de un frente sur desde las 07:00 provocará ráfagas de hasta 55 km/h, alcanzando el Valle de Uco en horas de la mañana y manteniéndose activo hasta las 23:00. Durante la tarde, el cielo se presentará con aumento de nubosidad y descenso progresivo de la temperatura, especialmente en el sur de la región.

Para la jornada del domingo, el pronóstico anticipa una mejoría general del tiempo, con cielo despejado y calma en el llano, aunque el aire frío dejará su huella: en el Valle de Uco y Malargüe las mínimas podrían bajar a 0 o 1°C, con probabilidad de heladas parciales. La máxima rondará los 23°C.

El lunes marcará un retorno a condiciones más cálidas, con máximas de hasta 28°C y brisa leve norte-sur durante la tarde. Sin embargo, no se descarta la presencia de Zonda leve en la cordillera sur y posible en el Valle de Uspallata durante algunas horas del mediodía.

Defensa Civil mantiene el monitoreo constante de la situación meteorológica y recomienda a la población del Valle de Uco tomar precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes, polvo en suspensión y cambios bruscos de temperatura.