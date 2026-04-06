El Valle de Uco quedó afuera del reparto de fondos del resarcimiento para proyectos turísticos

El Gobierno de Mendoza comenzó a asignar los fondos a los primeros proyectos turísticos financiados con los fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial, y ninguno de los departamentos del Valle de Uco aparece en el listado inicial de obras.

Se trata de una región clave para el desarrollo turístico de la provincia, que quedó fuera de los proyectos que recibirán financiamiento del resarcimiento por este concepto.

El Ejecutivo provincial puso en marcha un paquete de obras turísticas financiadas con estos recursos, con una inversión cercana a los 30 millones de dólares y un total de nueve proyectos municipales seleccionados.

Entre los primeros avances aparecen iniciativas en el Gran Mendoza y el Este provincial, con casos como Godoy Cruz —donde ya comenzó el proyecto “Ciudad del Vino”— y otros departamentos que avanzan en instancias administrativas para acceder al financiamiento.

La lógica oficial apunta a fortalecer la infraestructura turística, generar empleo y dinamizar economías locales a través de obras con impacto territorial directo.

Sin embargo, en ese esquema inicial no aparecen proyectos correspondientes al Valle de Uco, una de las regiones con mayor crecimiento turístico en los últimos años, impulsada por el enoturismo, la gastronomía y los paisajes de montaña.

Cabe aclarar que los proyectos seleccionados por el EMETUR fueron a propuesta de los municipios, que debían cumplir ciertos parámetros.

Los proyectos turísticos ques se financiarán con el resarcimiento

El Concurso de Infraestructura Turística Municipal forma parte de una estrategia que prevé una inversión de hasta 30 millones de dólares, con financiamiento de hasta 10 millones de dólares por proyecto o un máximo del 75% de la inversión total municipal. Se trata de fondos reintegrables a diez años y un plazo de ejecución de hasta 18 meses.

Se presentaron 18 proyectos y, tras una evaluación técnica, turística, económica y financiera, fueron seleccionadas nueve iniciativas, ordenadas por mérito.

Las iniciativas “ponen en valor la identidad, el patrimonio y los atractivos turísticos de cada departamento, fortaleciendo la oferta local y regional”, destacaron.

Los proyectos beneficiarios:

• Ciudad del Vino de Mendoza-Godoy Cruz:

Proyecto orientado a consolidar un espacio turístico y cultural vinculado a la identidad vitivinícola mendocina, integrando experiencias en torno al vino, la gastronomía y la cultura local, con infraestructura pública que fortalece la oferta urbana y el turismo de cercanía.

• Plan Integral de Infraestructura Turística en Alta Montaña “Puente del Inca-Las Cuevas (PIITAM)”-Las Heras:

Iniciativa destinada a mejorar y ordenar la infraestructura turística en el corredor de Alta Montaña entre las localidades mencionadas, optimizando servicios, accesibilidad y equipamiento en áreas estratégicas, con el objetivo de jerarquizar uno de los principales atractivos naturales y patrimoniales de la provincia.

• Centro tradicionalista en la Casa Duffau-Rivadavia:

Propuesta que pone en valor un inmueble histórico para desarrollar un centro de gastronomía tradicional, experiencias inmersivas y difusión del patrimonio territorial, fortaleciendo la identidad cultural y el turismo histórico del departamento.

• Puesta en valor de la Bodega Gargantini-Rivadavia:

Proyecto que recupera un espacio emblemático del patrimonio vitivinícola para convertirlo en un centro de interpretación, con áreas de coworking y propuestas de enoturismo, articulando historia, innovación y desarrollo productivo local.

• Museo de la Olivicultura y el Aceto-Maipú:

Iniciativa orientada a la creación de un espacio museístico y educativo que pone en valor la tradición olivícola del departamento, promoviendo el turismo cultural y gastronómico vinculado a la producción de aceite de oliva y aceto. Se encontrará en la Estación Gutiérrez del Metrotranvía de Mendoza, constituyendo un punto de partida para recorrer importantes sitios de interés turístico.

• Recuperación y puesta en valor del Molino Histórico “Hacienda del Libertador”-Junín:

Proyecto de restauración y refuncionalización de un sitio histórico, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural y generar un nuevo atractivo turístico que fortalezca la identidad local y la oferta cultural del departamento.

• Sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín-Ciudad de Mendoza:

Propuesta que incorpora tecnología y contenidos audiovisuales inmersivos para enriquecer la experiencia de los visitantes, fortaleciendo la interpretación histórica y el valor educativo de uno de los principales museos patrimoniales de la provincia.

• Parque recreativo de la Ciudad / Costanera Centro-General Alvear:

Iniciativa destinada a desarrollar y jerarquizar un espacio público recreativo, integrando infraestructura para el esparcimiento, el turismo y el encuentro comunitario, con impacto en la calidad de vida y en la oferta turística urbana.

• Casa de Regionales en el Museo Histórico Natural de Lavalle-Lavalle:

Proyecto orientado a crear un espacio de promoción de productos regionales y contenidos culturales dentro del museo, fortaleciendo la identidad local y generando un nuevo punto de atracción turística para el departamento. Punto de partida para recorrer el desierto mendocino, con su importante valor turístico, histórico y patrimonial.