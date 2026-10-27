El Valle de Uco perdió la Zona Fría: cómo puedo conseguir otro descuento en la factura de gas

El Gobierno nacional modificó el régimen de Zona Fría y estableció nuevas condiciones para acceder a los descuentos en las tarifas de gas. La medida quedó reglamentada mediante la Resolución 299/2026, publicada el martes 27 de octubre en el Boletín Oficial, y diferencia a los usuarios de Malargüe del resto de Mendoza. Mientras ese departamento conserva una bonificación del 50% sobre el precio del gas, los hogares del Valle de Uco dejaron de contar con el descuento generalizado y podrán acceder a una bonificación adicional del 20% únicamente si cumplen las condiciones previstas por la nueva normativa. El beneficio se calcula sobre el precio del gas correspondiente a los consumos base subsidiados, no sobre el importe total de la factura.

Para acceder a esa bonificación, los usuarios deben estar incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), contar con un suministro ubicado en una de las zonas climáticas contempladas por la ley y cumplir con los criterios socioeconómicos establecidos. Entre ellos, se encuentra el límite de ingresos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales mensuales. No todos los usuarios del Valle de Uco recibirán automáticamente el descuento, ya que la asignación dependerá de la evaluación de cada hogar y de la ubicación del suministro.

¿Cómo se puede solicitar el beneficio? El trámite se realiza a través de la plataforma oficial de Subsidios Energéticos Focalizados, donde se puede iniciar la inscripción al ReSEF, consultar si el hogar recibe el subsidio o revisar una solicitud existente. Para completar la gestión, es necesario tener a mano el DNI vigente, el número de medidor y de cliente que figuran en la factura de gas, los números de CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico. El formulario tiene carácter de declaración jurada y la solicitud es gratuita. Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo RASE pueden consultar su situación antes de iniciar un nuevo trámite.

Una vez identificados los hogares alcanzados, la Secretaría de Energía remitirá el padrón al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que comunicará a las distribuidoras cuáles son los usuarios que deben recibir la bonificación. Por eso, antes de reclamar un descuento en la factura, conviene verificar la inscripción y el estado del subsidio. La reforma también modificó el alcance del beneficio: el descuento dejó de aplicarse de manera generalizada y pasó a depender de las condiciones establecidas por el nuevo régimen. La normativa prevé que las bonificaciones alcancen los consumos comprendidos desde la entrada en vigencia de la Ley 27.828, publicada el 13 de octubre de 2026.