El Valle de Uco está en jaque: qué nos espera en la temporada de sequía que acecha ríos y campos

El Departamento General de Irrigación (DGI) ha advertido que en promedio habrá apenas el 60 % del agua disponible respecto a un año normal para esta temporada. Esa previsión implica que muchas actividades agrícolas del Valle de Uco deberán enfrentar restricciones severas para mantener sus cultivos y asegurar el abastecimiento humano básico. La escasez tiene raíces claras: una acumulación baja de nieve en 2025 que reduce el derretimiento en época cálida, clave para alimentar los ríos y caudales que hoy regulan el riego.

La cuenca del río Tunuyán, que nutre buena parte del oasis del Valle de Uco, ya exhibe signos preocupantes. De las 52.000 hectáreas con derecho a riego, unas 45.000 ya están cultivadas.

En zonas del Tunuyán inferior, solo un 30 % de las fincas se riegan con agua superficial, otro 24 % dependen exclusivamente de agua subterránea y el resto combina ambos usos.

Esto significa que, ante una menor disponibilidad de agua superficial, crecerá la presión sobre los acuíferos subterráneos, algunos de los cuales ya muestran signos de sobreexplotación en ciertas zonas del Valle.



Tunuyán, Tupungato y San Carlos poseen altitudes que oscilan entre 900 y 1.700 metros sobre el nivel del mar.

Climáticamente, la región recibe muy pocas lluvias (200 mm anuales) y depende casi por completo de la irrigación mediante ríos de deshielo y de aguas subterráneas.

Ese sistema convierte al Valle en un oasis productivo: casi el 98 % de la población de Mendoza vive en zonas irrigadas, con la mayor parte de actividades agrícolas en esos sectores.

Los suelos son pedregosos, con buen drenaje, lo que ayuda a evitar encharcamientos, pero también significa que el agua debe distribuirse con precisión para no perderse.

El déficit invernal de nieve en 2025 es el principal factor que alimenta esta preocupación: menos nieve significa menos derretimiento, y eso se traduce en menos aporte hídrico durante el estío.

Comparativamente, los niveles esperados se asemejan a los del año 2019-2020, cuando ya se registraron restricciones similares para riego agrícola y uso urbano.

Durante los últimos años, se realizaron tareas de limpieza de cauces y dragado en arroyos del Valle de Uco para mejorar la circulación de agua y disminuir pérdidas por sedimentación o bloqueos.

Cómo cuidarla: acciones locales y comunitarias

Riego eficiente : ampliar y optimizar el uso de sistemas de riego por goteo y riego por demanda para reducir pérdidas por evaporación o fugas.

: ampliar y optimizar el uso de sistemas de riego por goteo y riego por demanda para reducir pérdidas por evaporación o fugas. Priorizar cultivos de bajo consumo hídrico : reorientar parte de las superficies hacia especies que demanden menos agua.

: reorientar parte de las superficies hacia especies que demanden menos agua. Rotación inteligente y planificación de siembras : evitar sembrar cultivos de alto consumo en años con pronóstico desfavorable.

: evitar sembrar cultivos de alto consumo en años con pronóstico desfavorable. Conservación del suelo : emplear mulch, cobertura vegetal y técnicas que mejoren la retención de agua.

: emplear mulch, cobertura vegetal y técnicas que mejoren la retención de agua. Recarga de acuíferos : promover infiltración con zanjas, obras de infiltración y mantenimiento de márgenes riparias.

: promover infiltración con zanjas, obras de infiltración y mantenimiento de márgenes riparias. Monitoreo comunitario: con sistemas de alerta locales que permitan reaccionar cuando los niveles bajan, en coordinación con Irrigación.



La Ley de Aguas provincial de 1884 establece que el agua es un recurso público y delega al DGI la administración de su uso.

Para las aguas subterráneas, existe la Ley Provincial 4.035 de 1974 que regula su uso y concesión, transformando esas aguas en bienes públicos cuando requiere obra para su extracción.

Recientemente, el DGI presentó el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Sequía (PEGRIS), parte del futuro Plan Hídrico Provincial, que fija lineamientos obligatorios y mecanismos de alerta para enfrentar sequías por cuenca, incluyendo decisiones de restricciones escalonadas según fases definidas.

Además, se impulsa un nuevo Código de Aguas, que busca actualizar las reglas de uso del recurso, mejorar el control del agua subterránea y articular los derechos hídricos de modo más equitativo.