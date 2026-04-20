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El último adiós

El último adiós: dónde y cuándo será el velorio de Luis Brandoni

El actor murió este lunes a los 86 años tras diez días internado por un accidente doméstico. El espectáculo lo despide con respeto.

El espectáculo nacional vive un día de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Luis Brandoni. El ícono de la actuación murió a los 86 años luego de luchar contra las secuelas de una caída doméstica que sufrió el pasado 11 de abril. Su partida deja un huella imborrable en el cine, teatro y televisión, un hombre que marcó un antes y después, y era querido por todos.

La noticia la dio a conocer, Carlos Rottemberg, el director teatral, a través de la cuenta de X del Multiteatro. “Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, reveló el triste final de Luis Brandoni.

Dónde será el velorio de Luis Brandoni

Lo que fue accidente doméstico diagnosticado como un hematoma cerebral, llevó a que se posterguen las funciones de la obra de teatro “Quién es quién“, junto a Solita Silveyra. La que se fue postergando hasta la muerte del emblema nacional.

“Se está organizando ahora, en principio y si no hubiese cambios, la idea sería hacer un velatorio mañana (este lunes) desde las 12 del mediodía y las 12 de la noche, en la Legislatura“, contó Carlos Rottemberg a TN.

El velatorio será abierto al público y las personas podrán acercarse a dar el último adiós al actor. El lugar es la Legislatura porteña que está ubicada en Avenida Presidente Julio A. Roca 57.

Sus frases, sus personajes, y su historia forman parte de la cultura del país. Su partida dejó una tristeza en sus familiares, colegas y los espectadores.

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