El mundo del deporte despide a una de sus voces más emblemáticas. Este lunes por la mañana se confirmó el deceso de Marcelo Araujo, el histórico relator que marcó una época en la televisión nacional. La noticia fue adelantada por la señal C5N, confirmando la partida del periodista que revolucionó la forma de transmitir el fútbol en el país.

En un desgarrador testimonio, el periodista Tití Fernández brindó detalles sobre la difícil situación que el relator vivía puertas adentro.

Conmovido por la pérdida, Fernández evitó dar precisiones médicas por respeto a la privacidad familiar, pero fue tajante sobre el estado de su colega: “Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que no estaba bien”. Según el cronista, el histórico narrador arrastraba un proceso de deterioro que se había agudizado recientemente: “La estaba pasando mal hace tiempo”, confesó con pesar.

El último adiós a Marcelo Araujo: cuándo y dónde serán despedidos sus restos

Tras confirmarse su fallecimiento, la familia de Marcelo Araujo ha tomado una decisión sobre su despedida final: no habrá velatorio. Por deseo de sus allegados y para mantener la privacidad en este duro momento, no se realizará ninguna ceremonia de velatorio pública ni abierta a los medios.

Los restos del icónico relator serán trasladados este martes 17 de marzo, al Cementerio de la Chacarita, donde se procederá a su cremación.