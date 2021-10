El atleta tunuyanino hizo podio con 18 años en una de las carreras de MTB más exigentes del centro argentino.

Hace pocos días atrás el ciclista oriundo de Tunuyán, Daniel Espinoza, compitió en la localidad de Cruz del Eje (Córdoba) en el marco de una denominada Clásica MTB (Mountain Bike).

Allí, y con sus 18 años, Daniel llegó en primer lugar dentro de su categoría (sub 23) pero además fue el primero en llegar en toda la competencia (general) concretando una participación soñada para él.

«Largamos en Las Cumbres y terminamos en Cruz del Eje, fue una carrera muy exigente y dura con mucho nivel de corredores […] me fue muy bien, ya que me pude escapar del pelotón a los 5 kilómetros de empezar la carrera. En plena subida me di cuenta que podía marcar la diferencia a pesar de la pendiente y fue lo que hice» relató a Diario NDI el joven tunuyanino.

El buen momento y las ganas de Daniel no terminan aquí, ya que una de sus metas a futuro es poder conseguir un sponsor con el que pueda llegar a representar al país en los Juegos Olímpicos o en otras competencias internacionales. La apuesta deportiva de Espinoza sobre él su futuro parece ir totalmente en serio.

Para poder desarrollarse en esta recientes instancias, Daniel agradeció profundamente a su familia y a casa Poletto quien con «una mano enorme» según el joven; ha podido avanzar y crecer en esta disciplina.

