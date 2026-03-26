El Tribunal de Cuentas aplicó durísimas multas a un intendente peronista

El Tribunal de Cuentas de Mendoza aprobó la rendición de cuentas 2024 de la Municipalidad de San Rafael, aunque aplicó multas millonarias al intendente Omar Félix y a una docena de funcionarios por detectar irregularidades en el manejo de contrataciones y en la ejecución del gasto público.

El fallo combina ambas dimensiones: valida los estados contables del municipio, pero sanciona conductas administrativas consideradas graves, en particular por el uso reiterado de mecanismos excepcionales para el pago de servicios.

Las sanciones económicas alcanzan a 12 funcionarios del Ejecutivo municipal, con montos que varían según el nivel de responsabilidad. Las multas más elevadas recaen sobre el intendente Omar Félix, el secretario de Hacienda Marcelo Gómez y el contador general interino Francisco Cofano, quienes deberán abonar $1.400.000 cada uno.

En un segundo nivel se ubican el secretario de Gobierno, Paulo Campi, y el subsecretario de Servicios Públicos, Juan Gassman, ambos con sanciones de $700.000. En tanto, otros funcionarios de áreas como Salud, Desarrollo Social, Educación y Obras Públicas recibieron multas que oscilan entre los $500.000 y los $100.000.

El Tribunal de Cuentas otorgó un plazo de 30 días para el pago de las multas, cuyos fondos serán destinados a la Administración Tributaria Mendoza.

El corazón del fallo es el uso del “legítimo abono”, una herramienta legal que permite abonar servicios ya prestados sin contrato formal, pero únicamente en situaciones excepcionales.

Según el organismo, la Municipalidad de San Rafael recurrió a este mecanismo de manera sistemática para cubrir gastos habituales, lo que constituye una irregularidad. Entre las contrataciones observadas figuran alquileres de edificios donde funcionan áreas clave como Educación, Salud y Desarrollo Social, servicios de limpieza en distritos, alquiler de vehículos y prestaciones de atención al ciudadano, como call centers.

En ese sentido, el Tribunal de Cuentas fue categórico al señalar que el municipio convirtió un procedimiento excepcional en una práctica corriente, lo que implica una “desnaturalización” del sistema de contrataciones públicas.

Otro de los aspectos más críticos del fallo apunta a la falta de previsión en la gestión municipal. El Tribunal sostuvo que la urgencia invocada para justificar el uso del legítimo abono fue, en realidad, “autoprovocada” por la propia administración.

El organismo remarcó que muchos de los servicios contratados eran previsibles, como el alquiler de inmuebles utilizados desde hace años o prestaciones permanentes como limpieza y atención al público. En ese marco, advirtió que las licitaciones debieron iniciarse con la debida anticipación y que la acumulación de tareas no justifica el incumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, señaló que en varios casos el municipio podría haber recurrido a mecanismos legales como la contratación directa, que contemplan instancias de control previo, en lugar de utilizar el legítimo abono.