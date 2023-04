El trabajo genuino y formal está atado al crecimiento de la economía. Algo que no sucede de manera orgánica desde hace más de diez años. El salto en los niveles de informalidad, el costo de las contrataciones y un panorama poco alentador en el mediano plazo.

Es casi una obviedad decir que cuando le economía crece, mejoran los niveles de consumo y de empleo. El trabajo genuino o registrado en el sector privado es la consecuencia del presente pero, sobre todo, del futuro. Ya que hay que evaluar si se justifica o no la creación de determinada posición dentro de una empresa. En los últimos diez años no se genera trabajo formal a la par del crecimiento demográfico debido a que, básicamente, la economía no mejora.

Del otro lado, sí hubo un incremento en los niveles de informalidad que hoy pueden superar ampliamente el 50%. También hay más monotributistas y creció la cantidad de empleados públicos. Los niveles de actividad, según un informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM), se mantuvieron casi sin cambios entre 2011 a 2022.

De acuerdo con esta publicación, durante ese lapso el trabajo registrado en Argentina aumentó 16%. Entre asalariados (10%) e independientes (42%), mientras que el empleo público creció 27%. Mientras, el monotributo social subió 193% y los monotributistas lo hicieron 36%. En este marco, el trabajo genuino o privado registrado subió 2%, muy por debajo de la tasa de crecimiento poblacional.

Indicadores que preocupan

“La economía dejó de crecer en 2012 y, al estancarse, no es posible renovar la plantilla de trabajadores”, resumió Jorge Day, economista del Ieral de Fundación Mediterránea.

En este punto, el informe de coyuntura del Ieral mostró que pocas actividades tuvieron un comportamiento positivo el año pasado. En el contexto actual, son menos aún las que proyectan buenas perspectivas para este. La baja en sectores clave como petróleo y vitivinicultura explicaron parte de esa caída.

El economista Raúl Mercau, director de la carrera de Economía de la UNCuyo, mencionó que un dato preocupante es la caída del ingreso per cápita tanto en Mendoza como en el país.

Al respecto, los números del CEM explicitaron que el ingreso por habitante –indicador de bienestar- se redujo 11% en Argentina y 9% en Mendoza entre 2011 y 2022. “Una inflación crónicamente alta y creciente reduce el horizonte de planificación y afecta las decisiones de inversión”, precisó el análisis mencionado. Agregó que esto tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de los ingresos familiares y, con ello, en los niveles de pobreza.

José Vargas, economista de la consultora Evaluecon, explicó que la futura creación de empleo genuino no es alentadora debido a que las empresas observan no solo los altos niveles de inflación y la caída en las ventas sino también la incertidumbre que traen las elecciones.

En un contexto de incertidumbre no es probable que aumente el trabajo privado registrado debido a que se cae la posibilidad de proyectar. Esto favorece las tasas de empleo informal debido a que tiene menores costos de ingreso, salida y _por supuesto_ manutención. “El trabajo informal se crea y se destruye rápidamente”, graficó Mercau debido a que los puestos en blanco demoran más en ajustarse a la situación económica.

Fuente: MDZ