Salto inicial al 2026

El Torneo Vendimia de básquet abre la temporada en formato 3×3

La Federación de Básquetbol de Mendoza dará inicio al calendario 2026 con una edición especial del tradicional certamen.

El Torneo Vendimia marcará el inicio oficial de la temporada 2026 y, en esta oportunidad, se disputará en formato 3×3, dejando de lado la modalidad convencional. La competencia se desarrollará el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, aunque la actividad se concentrará en una sola jornada, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Organizado por la Federación de Básquetbol de Mendoza, el certamen estará destinado a las categorías Infantiles (ex U13), Cadetes (ex U15), Juveniles (ex U17) en ambas ramas, y U19 masculino. Los equipos deberán estar conformados por cuatro jugadores, con la posibilidad de integrar tanto jugadores federados como no federados, incluso provenientes de distintos clubes o escuelas. 

El costo de inscripción será de $40.000 por equipo, y el pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Federación de Básquetbol de Mendoza (Alias: balsa.piedra.serie – BNA). Será obligatorio adjuntar el comprobante de pago al completar el formulario de inscripción. 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del link correspondiente, siendo un requisito indispensable informar un teléfono de contacto del capitán de cada equipo. La fecha límite de inscripción será el martes 24 de febrero. 

Con esta iniciativa, la Federación continúa promoviendo nuevas formas de competencia, acompañando el crecimiento del básquet 3×3 y ofreciendo un espacio de participación amplio para jugadoras y jugadores de toda la provincia.

