El Tomba bajó al puntero y se prende en la pelea

Godoy Cruz se hizo fuerte en Caballito, y superó 3 a 1 a Ferro por la fecha 23 de la Primera Nacional.

El Expreso logró pegar desde el arranque del partido. A los 7 minutos, Martin Pino tiró un centro a media altura para que Vicente Poggi, de tijera, rompa el empate.

.La alegría tombina duró solo 3 minutos, momento en el que el Verde igualó las acciones por intermedio de Matías Kabalín.

El empate local también nació con un centro, en este caso de Mateo Benegas, que Ángel González bajó dejando que Kabalín solo tenga que rematar.

Lejos de atormentar, la pronta recuperación local hizo despertar a Godoy Cruz, que se defendió bien, y trató de explotar los espacios dejados por Ferro para lanzar contragolpes.

A los 41 minutos, el esfuerzo tuvo premio, con el segundo grito del Expreso, que se fue al descanso dando la sorpresa.

Tomás Rossi capturó un rebote en tres cuartos de campo, y sin pensarlo remató para anotar un golazo.

En el complemento se vio una mejor versión local y las acciones mayoritariamente pasaron en campo Bodeguero.

Apretado por la necesidad de obtener el triunfo, para seguir en lo más alto de la tabla, Ferro comenzó a desperdiciar oportunidades y a dejar espacios que dieron lugar a un nuevo grito tombino.

En el último tramo del encuentro, Juan Strumia levantó la cabeza luego de un remate, la tiró larga, Federico Milo recepcionó y Nahuel Ulariaga superó a Ruiz para liquidar la historia.

Con el importante triunfo, el Expreso, que en la próxima fecha recibirá a Chaco For Ever siguen sumando posiciones y restando diferencias para concretar su clasificación a la segunda etapa en busca del ascenso.