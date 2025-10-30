Search
Instagram Facebook Twitter
cine
CIUDAD DE MENDOZA

El terror se apodera del Microcine Municipal con el Mendoween

La Ciudad de Mendoza celebra nuevamente el arte del horror con cine, música, feria artística, talleres y performances.

El próximo viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, de 18 a 23, el Microcine Municipal se convertirá en el escenario ideal para los amantes del terror. La segunda edición del Festival Mendoween llega con una propuesta que combina cine, música, artes visuales y performance, invitando al público a sumergirse en una experiencia inmersiva y multidisciplinaria.

El evento busca rendir homenaje al género del horror, el misterio y lo fantástico a través de diversas expresiones artísticas. En la sala principal se proyectarán películas de culto y cortometrajes locales, destacando el talento de realizadores mendocinos y fortaleciendo el circuito audiovisual independiente.

En el patio exterior, una feria artística con más de 20 expositores ofrecerá obras, ilustraciones y productos inspirados en el universo de Halloween. Además, habrá shows en vivo, lecturas de poesía, narraciones de terror y performances, creando una atmósfera envolvente entre lo lúdico y lo inquietante.

El festival incluirá también talleres educativos sobre literatura e ilustración vinculados al género, coordinados por artistas mendocinos. Como parte del espíritu participativo, se sumarán cosplayers, concursos de disfraces y actores caracterizados que interactuarán con el público, reforzando la idea de un espacio sensorial y participativo.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad de Mendoza, el Festival Mendoween se consolida como un punto de encuentro para la comunidad del terror local, uniendo lo oscuro y lo creativo.

ETIQUETAS:

Microcine MunicipalmúsicaCiudad de MendozacinehorrorHalloweenSubsecretaría de Culturaartes visuales

+ Noticias

este domingo

Tupungato celebra su 167° aniversario con una multitudinaria Cabalgata al Cristo Rey

Por: Redacción NDI

Control fitosanitario

Alerta en Mendoza: el Iscamen pide controlar la carpocapsa en nogales

Por: María Orozco

vales alimentarios

Reforma laboral: qué son los tickets canasta y cómo podrían impactar en tu sueldo todos los meses

Por: Redacción NDI

Primero el vino

Tras la victoria en Mendoza, Alfredo Cornejo viaja a Francia: los motivos

Por: Agustin Zamora

JUBILADOS Y PENSIONADOS

PAMI: qué documentación se necesita para recuperar los gastos médicos

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

El terror se apodera del Microcine Municipal con el Mendoween

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter