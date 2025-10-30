El terror se apodera del Microcine Municipal con el Mendoween

El próximo viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, de 18 a 23, el Microcine Municipal se convertirá en el escenario ideal para los amantes del terror. La segunda edición del Festival Mendoween llega con una propuesta que combina cine, música, artes visuales y performance, invitando al público a sumergirse en una experiencia inmersiva y multidisciplinaria.

El evento busca rendir homenaje al género del horror, el misterio y lo fantástico a través de diversas expresiones artísticas. En la sala principal se proyectarán películas de culto y cortometrajes locales, destacando el talento de realizadores mendocinos y fortaleciendo el circuito audiovisual independiente.

En el patio exterior, una feria artística con más de 20 expositores ofrecerá obras, ilustraciones y productos inspirados en el universo de Halloween. Además, habrá shows en vivo, lecturas de poesía, narraciones de terror y performances, creando una atmósfera envolvente entre lo lúdico y lo inquietante.

El festival incluirá también talleres educativos sobre literatura e ilustración vinculados al género, coordinados por artistas mendocinos. Como parte del espíritu participativo, se sumarán cosplayers, concursos de disfraces y actores caracterizados que interactuarán con el público, reforzando la idea de un espacio sensorial y participativo.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad de Mendoza, el Festival Mendoween se consolida como un punto de encuentro para la comunidad del terror local, uniendo lo oscuro y lo creativo.