El Teatro Independencia suma visitas guiadas para recorrer su historia

A partir del martes 5 de mayo, el Teatro Independencia abrirá sus puertas a una nueva propuesta: un ciclo de visitas guiadas destinado a que el público pueda descubrir su historia y su valor patrimonial.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura, se enmarca en la celebración por los 100 años del teatro y propone un recorrido por los distintos espacios del edificio, donde se compartirán detalles sobre su arquitectura, su evolución y los hechos culturales más relevantes que marcaron su trayectoria.

Bajo el nombre “Teatro Independencia: un siglo, mil historias”, la actividad permitirá conocer aspectos poco visibles de la sala mayor de Mendoza, desde sus características constructivas hasta anécdotas vinculadas a su intensa vida artística.

Las visitas serán gratuitas, pero requerirán reserva previa de día y horario a través de una plataforma online, debido a la capacidad limitada.