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CULTURA

El Teatro Independencia será escenario de una nueva edición del Día del Cantor Cuyano

La celebración reunirá a músicos de Mendoza, San Juan y San Luis el viernes 21 de agosto, desde las 21.

El Teatro Independencia será escenario de la 11° edición del Día del Cantor Cuyano, una celebración que reunirá a músicos y artistas de toda la región para homenajear a quienes mantienen viva la identidad musical de Cuyo.

El encuentro será el viernes 21 de agosto, a las 21, en la sala mayor de Mendoza. Las entradas anticipadas se pueden conseguir a través de Entradaweb.

La fecha busca reconocer tanto a los grandes referentes que marcaron la historia de la música cuyana como a las nuevas generaciones que continúan con esa tradición. La celebración también tendrá un sentido especial por el homenaje a Mariano Cacace, figura fundamental del folclore regional.

Entre los artistas que serán parte de la noche se encuentran Quinteto Cuyanía, Labriegos, de San Juan, y Walter Sapino y Viviana Ávila, de San Luis. También participarán el Coro de la Legislatura de Mendoza, Susana Jerez, Maxi Benenati, Eduardo Aliaga y Fabiana Cacace.

La propuesta contará además con la participación de escuelas artísticas vocacionales, el Ballet Nostalgias Criollas, la EAV 5-007 Julián Aguirre y el Ensamble Vocal EAV 5-028 Sergio Santi.

A ellos se sumarán Javier Rodríguez, Ini Ceverino, Juan Matías Arnulphi, Dúo Sentimiento, Romero-Budini y Stella Torino, entre otros artistas invitados.

Una fecha para celebrar la música cuyana

El Día del Cantor Cuyano fue establecido por la Legislatura de Mendoza en agosto de 2016. La fecha elegida fue el 19 de agosto, en homenaje al nacimiento de Mariano Ernesto Cacace, reconocido por su aporte a la difusión de la música de Cuyo en todo el país. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y recibió el respaldo de músicos, referentes de la cultura, instituciones y organizaciones vinculadas con el folclore.

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