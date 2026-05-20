El Teatro Independencia renueva su cartelera: cuáles son los espectáculos

El Teatro Independencia presentó una nueva agenda de espectáculos que combinará humor, flamenco, teatro nacional y una velada artística especial en el marco de los festejos patrios de mayo.

La programación comenzará con propuestas de comedia y stand up que reunirán a reconocidos artistas locales y nacionales, mientras que también habrá espacio para la danza española y espectáculos musicales que llegarán al emblemático escenario mendocino durante las próximas semanas.

Entre las actividades destacadas figura una gala patriótica organizada para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. El evento incluirá música en vivo, danza y distintas expresiones artísticas vinculadas a la identidad cultural argentina.

Además, la cartelera incorporará obras teatrales de alcance nacional y espectáculos de flamenco que buscarán ampliar la oferta cultural destinada tanto al público mendocino como a turistas que visiten la provincia durante mayo.