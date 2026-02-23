El Teatro Independencia presenta una cartelera renovada con espectáculos imperdibles

El Teatro Independencia dio a conocer su nueva cartelera para los próximos meses con una propuesta amplia y diversa pensada para distintos públicos. La programación incluye conciertos, obras teatrales, humor y espectáculos que combinan distintas disciplinas artísticas.

Entre los nombres que integran la grilla aparecen artistas y grupos como Los Cumpas, Sergio “Tano” Robles, Lisandro Bertín, Julio Mazziotti, La Orquesta Pianoforte y Eclipse. También se suman figuras reconocidas como Sutottos, MUERDO, Osqui Guzmán, Ella También, Leo Sujatovich, Lorena Vega y el dúo conformado por Kevin Johansen y Liniers.

Programación:

Viernes 27

Julio Mazziotti en Mendoza

21 – Presenta su nuevo disco E·R·E·S, con la participación especial de Pocho Sosa y Cristina Castro como invitados especiales.

Este nuevo proyecto de Mazziotti no es solo un disco, sino una declaración de principios sobre la conexión humana. Con su característico estilo de piano original y contemporáneo, Mazziotti invita al público a un viaje introspectivo. “Este concierto es una invitación a despojarnos de lo cotidiano y reencontrarnos en esa esencia compartida que solo la música y el silencio pueden revelar”, afirma el compositor, quien ha llevado este mensaje por importantes escenarios del mundo.

Entrada General: $25.000 por www.entradaweb.com

Sábado 28

“Feliz Día”, el nuevo espectáculo de Sutottos

21.30 – “Feliz Día”, el nuevo espectáculo de Sutottos, es una comedia que amplifica y exagera con humor la exigencia permanente por ser felices y disfrutar. Dirección, actuación y dramaturgia: Andrés Caminos, Gadiel Sztryk.

Dos hermanos mellizos viven en la casa de su madre, con quién mantienen un vínculo exageradamente edípico y están por festejar su cumpleaños número cuarenta. Mientras esperan a los invitados, que nunca llegan, podemos ver sus continuos intentos y sucesivos fracasos por lograr ser felices.

En un mundo que tiene como imposición pasarla bien, un cumpleaños representa el punto máximo del estado de felicidad. “Que los cumplas feliz” deja de ser un deseo y pasa a ser una obligación imposible de sostener.

Entrada Anticipada: $20.000 / Entrada General: $25.000 por www.entradaweb.com

Sábado 14 y domingo 25 de marzo

“El inglés”, unipersonal de Guillermo Troncoso

21 – El inglés, la obra de Juan Carlos Gené revive las invasiones inglesas de 1806 desde una perspectiva única y profundamente teatral. Un solo actor, Guillermo Troncoso, se convierte en el espejo del pueblo argentino: con capas que mutan en personajes históricos, con la fuerza de la percusión en vivo y canciones que atraviesan el relato como un latido. Este unipersonal propone un viaje poético, político y visceral.

Así, Troncoso reconstruye, cuerpo a cuerpo, el nacimiento de una conciencia colectiva, esa chispa que años más tarde encendería el camino hacia la independencia. Una puesta poderosa, emotiva y contemporánea que devuelve a escena un momento clave de nuestra historia para dialogar con el presente.

Entrada Anticipada (hasta el 12/03 inclusive): $15.000 / Entrada General: $18.000 por www.entradaweb.com

Miércoles 25 de marzo

MUERDO por primera vez en Mendoza

21 – En el marco de su gira 2026 “Volver a donde nacen las canciones” y después de recorrer escenarios de todo el mundo y consolidarse como una de las voces más auténticas y comprometidas de la escena iberoamericana, MUERDO emprende una nueva travesía.

El espectáculo es un viaje íntimo y emocionante por los grandes éxitos de su carrera, revisitados desde una mirada más cercana, orgánica y esencial. En este formato especial, MUERDO alterna entre guitarras, teclados y otros instrumentos, acompañado un único músico multiinstrumentista que aporta nuevas texturas con la guitarra, percusión e instrumentos de viento.

Entradas Platea Baja – Filas 01 a 07: $35.000 / Platea Baja – Filas 08 a 16: $30.000 / Palcos Bajos: $30.000 / Platea Alta: $25.000 / Palcos Altos: $25.000 / Tertulia: $20.000 / Paraíso: $20.000 por www.entradaweb.com

Viernes 27 de marzo

Osqui Guzmán presenta “El bululú. Antología endiablada”

21.30 – Un bululú era un comediante que andaba solo, por los pueblos representando a los personajes de una comedia, entremeses, poemas y canciones. En los años 70 el actor José María Vilches realizó más de 4500 funciones de su espectáculo El Bululú con gran éxito. La grabación de este espectáculo llegó a manos de Osqui Guzmán cuando daba sus primeros pasos en el teatro y lo marcó para siempre. 25 años después Leticia González de Lellis y Osqui Guzmán escriben El bululú. Antología endiablada, donde al mundo del siglo de oro español y Federico García Lorca, le suman el de la cultura boliviana, herencia de la familia del actor, generando una original y divertida mezcla.

Primera Preventa: $15.000 / Segunda Preventa: $20.000 / Entrada General: $25.000 por www.entradaweb.com

Sábado 28 de marzo

21 – “Spinetta en el Aire”

Ella También y Leo Sujatovich, presentan un espectáculo que propone un recorrido por las distintas etapas creativas del artista, desde sus emblemáticas bandas —Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Los Socios del Desierto— hasta su obra solista. El repertorio incluirá composiciones como “Alma de diamante”, “Seguir viviendo sin tu amor”, “Durazno sangrando”, entre otras piezas fundamentales del cancionero nacional.

El show incluirá una puesta escénica original, con intervenciones en vivo del periodista mendocino Marcelo Piatti. También estarán presentes Javier Rodríguez, Darío Ghisaura y Mark Young, acompañando con su impronta este homenaje.

Entrada General: $30.000 por www.entradaweb.com

Domingo 29 de marzo

21 – Compositores Mendocinos Sinfónico – Volumen II

La Orquesta Pianoforte abre su cuarta temporada con la segunda edición de Compositores Mendocinos Sinfónico, un concierto que vuelve a reunir a compositores mendocinos con el formato sinfónico.

Reconocida por su excelencia, versatilidad y mirada contemporánea, la Orquesta Pianoforte consolida con este volumen su compromiso con la innovación, la identidad cultural y la puesta en valor de la creación local, en un concierto que promete emoción, excelencia artística y una profunda conexión con la música mendocina.

Entrada Anticipada: $15.000 / Entrada General: $20.000 por www.entradaweb.com

Sábado 4 de abril

21.30 – “Yo, Encarnación Ezcurra”, con Lorena Vega

Una pieza que explora el amor y la política en épocas de chuza y bola. Obra escrita por Cristina Escofet, interpretada por Lorena Vega y dirigida por Andrés Bazzalo, con música en vivo de inspiración folklórica, bajo la dirección musical de Agustín Flores Muñoz.

Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, artífice en las sombras de la Revolución de los Restauradores, es una figura maltratada por la historia oficial, pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto. Tan apasionada por su esposo como por la causa política que los unía, nos encontramos con ella en los últimos momentos de su corta vida, recluida en sus habitaciones, obsesionada por el pasado: el intenso amor que la unió a Rosas y el poder que ya la ha abandonado. Una política de agallas en un momento en que, a las mujeres, el orden de lo político les estaba negado.

Platea Baja: $40.000 / Palcos Bajos: $40.000 / Platea Alta: $37.500 / Palcos Altos: $37.500 / Tertulia: $35.000 / Paraíso: $35.000 por www.entradaeb.com

Sábado 2 de mayo

21 – Kevin Johansen y Liniers regresan a Mendoza

Regresan con su nuevo álbum y nuevo libro para el cierre de su histórica gira. Luego del reencuentro del 2023 y tal como prometieron, antes de finalizar su histórica gira, Kevin Johansen y Liniers regresan a Mendoza para celebrar más de 16 años de su espectáculo conjunto de música y dibujos en vivo, y presentando un nuevo álbum en vivo “Desde que te Madrid” y su nuevo libro “Es nuestra forma de comunicarnos”. Mendoza será parte del tramo final del tour.

En el show, Kevin Johansen ofrece un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada como fondo del escenario. Arte, música, amistad y humor inteligente se unen y conjugan en el escenario. Un pequeño mundo de música e ilustraciones envolverá al espectador en la aventura que proponen los dos grandes artistas y amigos. Un libro en vivo o un concierto ilustrado: una oportunidad única para apreciar y disfrutar de este consumado dúo y su arte.

Platea Baja – Filas 01 a 07: $55.000 / Platea Baja – Filas 08 a 16: $50.000 / Palcos Bajos: $50.000 / Platea Alta: $45.000 / Palcos Altos: $45.000 / Tertulia: $40.000 / Paraíso: $35.000 por www.entradaweb.com

Viernes 10 de abril

21 – Eclipse presenta The Wall

Eclipse, la banda que rinde homenaje a Pink Floyd desde hace más de 28 años, presenta la obra “The Wall”, con la particularidad que incorpora pantalla gigante como nunca la viste.

Platea Baja – Filas 01 a 10: $40.000 / Platea Baja – Filas 11 a 16: $38.000 / Palcos Bajos: $35.000 / Platea Alta: $35.000 / Palcos Altos: $30.000 / Tertulia: $25.000 / Paraíso: $20.000 por www.entradaweb.com