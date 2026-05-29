El Teatro Independencia presenta su cartelera para el fin de semana

El Teatro Independencia presentó una nueva agenda de espectáculos para este fin de semana con propuestas artísticas que reunirán a reconocidas figuras nacionales, música en vivo y teatro de primer nivel.

Las entradas para todas las funciones ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.

Viernes 29 | 21 h

La Orquesta Pianoforte presenta “4 Estaciones – Vivaldi + Piazzolla”

En formato camerata y junto al reconocido violinista solista Igor Lara, el concierto propone un recorrido musical que une dos universos profundamente expresivos: Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi y Las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla.

Sábado 30 | 21 h

Opera Bis presenta “Lírica y humor”

Un recorrido musical que vincula la tradición lírica con repertorios de la música popular, planteado desde un enfoque cercano y accesible. La propuesta de Opera Bis, formación con más de 20 años de trayectoria, se construye como una experiencia escénica que alterna momentos de intensidad emotiva con otros de mayor ligereza, manteniendo un diálogo constante con el público.

Domingo 31 | 20.30 h

“Rotos de Amor”

Bajo el título “Rotos de Amor”, el autor argentino Rafael Bruza reúne una serie de cuadros cómicos a cargo de cuatro personajes, todos ellos visitadores médicos, definidos como perdedores sin remedio. Se trata de una comedia para todo público que, de manera tierna y humana, habla del amor y sus desencuentros. El humor surge en los instantes más sombríos de las historias de cada uno de los personajes y de su dificultad para rearmar sus vidas a partir del vacío de sus quiebres amorosos, logrando una propuesta divertida con la que muchos espectadores se verán reflejados.