El Teatro Independencia festeja su centenario con un ciclo dedicado a las orquestas infantiles y juveniles de Mendoza

Este jueves 23 de octubre, a las 19 horas, el Teatro Independencia celebrará su centenario con una nueva edición del Ciclo de Conciertos de Orquestas Infantiles y Juveniles de Mendoza, una iniciativa cultural que se desarrolla desde agosto y que busca visibilizar el trabajo artístico y educativo de las formaciones musicales jóvenes de la provincia.

En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de las presentaciones de la Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y de la Orquesta Infantil y Juvenil de Santa Rosa. La entrada es gratuita y los tickets pueden gestionarse a través de EntradaWeb.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, este ciclo tiene como objetivo poner en valor el esfuerzo y la creatividad de las orquestas infantiles y juveniles, al tiempo que promueve la formación de nuevos públicos para la música sinfónica en la sala mayor de Mendoza. Durante la temporada, diversas agrupaciones orquestales y bandas de vientos, integradas por niños y jóvenes de distintas instituciones educativas, comparten su talento y pasión por la música.

La Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte, dirigida por Patricio Ibire, funciona en el Gimnasio Municipal N°5 del barrio La Favorita. Este proyecto socioeducativo reúne a niños y adolescentes del Pedemonte mendocino y ofrece clases de instrumentos como violín, viola, cello, contrabajo, guitarra eléctrica, flauta traversa, clarinete, trompeta, corno francés, batería y bandoneón. Su repertorio abarca una amplia variedad de estilos: folclore argentino, rock nacional e internacional, jazz, bossa nova, bandas sonoras y clásicos universales, además de obras propias con fines didácticos.

En tanto, la Orquesta Infantil y Juvenil de Santa Rosa, creada en 2010 y dependiente del Jardín Maternal Municipal N°128 “Mis Pininos”, impulsa la inclusión educativa y social a través de la práctica orquestal. Su labor se centra en fortalecer las trayectorias educativas y potenciar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de sus integrantes mediante la música.