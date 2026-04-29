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EMOCIÓN

El Teatro Independencia celebra el Día de los Jardines con una propuesta especial

La tradicional fecha dedicada a la infancia tendrá una jornada llena de música, juegos y espectáculos pensados para los más chicos.

El Teatro Independencia será escenario de una propuesta especial para conmemorar el Día de los Jardines de Infantes. La actividad se realizará el 1 de junio y estará destinada a estudiantes del nivel inicial de distintos establecimientos de la provincia.

La jornada incluirá una función artística especialmente diseñada para el público infantil, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, disfrute y participación a través del arte.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Cultura junto con el área de Educación Inicial, y busca homenajear tanto a los niños y niñas como a las docentes que forman parte de esta etapa fundamental del aprendizaje.

La obra que se presentará será Las cartas de Tentac, a cargo del elenco La Tía Tomasa, un espectáculo de títeres. La historia sigue al Pirata Diente de Lata, quien espera ansioso una carta con el mapa para zarpar. Sin embargo, la carta ha desaparecido. ¿Logrará encontrarla a tiempo? La invitación es a acompañarlo en esta aventura llena de humor y sorpresas.

La entrada tiene un valor de $6.000 por niño, mientras que los docentes ingresan sin cargo. Los cupos son limitados. Para asistir, es necesario completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/4cLyj8r. Una vez realizado el registro, se enviarán por correo electrónico los pasos a seguir para el pago y la confirmación de la institución.

ETIQUETAS:

Teatro IndependenciaSubsecretaría de CulturaDía de los Jardines de InfantesLas cartas de Tentac

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