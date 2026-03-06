El Teatro Griego Frank Romero Day suma murales vendimiales por los 90 años de la fiesta

En el marco de la celebración por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Teatro Griego Frank Romero Day suma nuevas intervenciones artísticas en sus muros. Se trata de una serie de murales inspirados en la historia vendimial y en los elementos que forman parte de esta tradicional celebración mendocina.

La propuesta busca revalorizar uno de los espacios más emblemáticos de la provincia, escenario principal del Acto Central de la Vendimia, mediante obras que reflejan la identidad cultural, el trabajo de la tierra y las tradiciones vinculadas a la vitivinicultura.

Foto: cortesía Cultura Mendoza

Los murales fueron realizados por artistas mendocinos y están distribuidos en distintos sectores del predio. A través de diferentes estilos y técnicas, cada obra representa escenas y símbolos asociados a la Vendimia, como la cosecha de la uva, los trabajadores de la viña, el paisaje de montaña y el espíritu festivo que caracteriza a esta celebración.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones organizadas para conmemorar las nueve décadas de la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los eventos culturales más importantes de Mendoza y del país.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Además de embellecer el espacio, estas intervenciones artísticas buscan que quienes visiten el teatro durante los festejos puedan recorrer el lugar y encontrarse con nuevas expresiones culturales que reflejan la historia y la tradición vendimial.