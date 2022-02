Sindicatos se movilizan hoy a la espera de propuestas superadoras, no se descarta un paro general si la negociación no avanza.

Hoy desde las 19 horas se dará una concentración y marcha de sindicatos como SUTE, Sadop, Salud; entre otros más, que está reclamando por una propuesta superadora del Gobierno provincial en relación a las paritarias que comenzaron recientemente. Desde el sindicato de educadores, sostuvieron que no se descarta realizar un paro general, si la negociación no prospera.

“En el plenario departamental de Tunuyán -el día viernes- la mayoría de los compañeros votamos por un no paro por la situación económica (cláusula que le descuenta el día a los trabajadores pese al derecho a huelga). El sábado en el plenario provincial decidimos movilización y un posible paro que lo estamos previendo si seguimos sin respuestas”, detalló a NDI, Stella Navas, delgada del SUTE de la escuela Presidente Yrigoyen de Campo Los Andes.

«Nos vamos movilizar de forma pacífica junto con otros sindicatos, si las medidas debieran continuar no se descarta sumar un paro. Luchamos por nuestros haberes que no supera la canasta básica; estamos por debajo de los que marca el INDEC y la provincia. Pero también por las escuelas que no están en condiciones de comenzar por los problemas estructurales y de servicios que tienen. La EBTA de Vista Flores y la ENET de Tunuyán tienen serios problemas”, remarcó la delegada.

Dicen que una negociación no es tal si no en conveniente a las dos partes por igual. Esto está intentado reflejar el SUTE que, a partir de la última propuesta del gobierno de Suárez, sostiene que la suba es magra y engañosa, teniendo en cuanta los descuentos, el tiempo en que se proyecta la mejora y la presencia de un bono que no será blanqueado para los trabajadores y que a futuro s traduce en una menor liquidación en términos previsionales.

