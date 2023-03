Aunque no están afiliados al gremio docente, por ley, el SUTE los representa en paritarias. Entienden que «es legal, pero no es moral» hacerles el descuento. De un aumento del 5%, el sindicato les descontó el 3%.

Los celadores de las escuelas mendocinas se encontraron ayer con un descuento en sus bonos de sueldo que consideran injusto: el SUTE les descontó la «cuota solidaria» por haber realizado la paritaria donde se fijó que en marzo tendrían un aumento del 5%. La cuota que el SUTE les descontó es del 3%.

Otro punto es que los celadores no están afiliados al SUTE. La mayoría lo está al Sucend pero, por ley, en las paritarias los representa el gremio docente.

«El descuento es legal, pero es inmoral«, dijo Miguel Vilches Cárdenas, secretario de prensa del Sucend, explicando que un descuento del 3% sobre un aumento del 5% es prácticamente comerse el aumento.

«Nosotros somos los que abrimos las escuelas, los que las cerramos al fin de la jornada, cuidamos los comedores, mantenemos la limpieza, y somos los que tenemos los sueldos más bajos de la administración pública«, subrayó Vilches Cárdenas.

El sueldo de un celador es de alrededor de 52 mil pesos «que te hagan un descuento de 3 mil pesos es muchísimo», reclamó.

Además, señaló que «nosotros no nos sentimos representados por el sindicato docente. Nosotros hemos entregado 56 viviendas a celadores en Las Heras y ahora estamos construyendo un barrio en Guaymallén y ya estamos proyectando otro en Junín, además hacemos convenios para capacitar a los celadores porque queremos que puedan crecer. Yo por ejemplo soy celador pero también profesor porque terminé una carrera universitaria y queremos que los celadores estudien, eso es lo que hacemos por los celadores, con el SUTE no tenemos ni relación porque está haciendo política partidaria, está comandado por el kirchnerismo y nosotros no tenemos participación política, nosotros somos un sindicato que se ocupa de mejorar la vida de los celadores», concluyó.

Finalmente, dijo que quieren pedir una reunión con el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez «para pedirle ayuda para que no nos hagan este descuento».

Algo que se repite en muchos trabajos

Al igual que los celadores, los demás trabajadores de la educación se vieron afectados por este «aporte solidario». El cual aunque no quieran pagar, se les debita sin que les tiemble la mano.

De esta forma, el pasado 27 y 28 muchos de los trabajadores de este ámbito sufrieron esto, que para muchos es injusto. Porque aunque no participen del sindicato, el aumento se lo termina llevando el mismo SUTE.

