El SUTE define si acepta la oferta salarial del Gobierno

Este jueves será un día de definiciones. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) llevará a cabo su plenario general para dictaminar el destino de la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial. Tras una serie de debates intensos en las escuelas y plenarios departamentales, el gremio que nuclea a docentes y celadores pondrá fin a la incertidumbre.

Aunque desde la conducción sindical calificaron las posturas de las bases como “dispares”, en el ámbito político se respira un aire de optimismo moderado hacia la aprobación. De concretarse, este sería el primer acuerdo paritario del año para la gestión de Alfredo Cornejo, luego de los rotundos rechazos de otros sectores de peso como ATE y Ampros, quienes podrían recibir sus aumentos mediante decreto.

Los detalles de la propuesta sobre la mesa

La oferta oficial no solo contempla una actualización en los haberes, sino que incluye una serie de condiciones técnicas y administrativas solicitadas por el sector.

1. Recomposición Salarial

El esquema propuesto para el primer semestre establece un incremento del 10% calculado sobre la base de diciembre:

Marzo: 7% de aumento.

Mayo: 3% de aumento. (Aplicable al básico y al ítem Estado Docente).

2. Mejoras para el Sector Docente (No salariales)

El pliego incluye beneficios de estabilidad y carrera profesional:

Ítem Arraigo: Se busca incorporar a suplentes en cambio de funciones, habilitando 400 nuevos cupos.

Estabilidad Laboral: Reubicación de suplentes de Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) que hayan cerrado.

Salud y Licencias: Creación de una mesa técnica para evitar descuentos por licencias debido a intervenciones quirúrgicas.

Titularización y Concursos: Impulso a traslados, ascensos e ingresos para jerarquía directiva durante la primera mitad del año.

3. Eje Celadores

Para el personal no docente, la oferta contempla:

Ampliación de los cupos para el cobro del ítem Tareas Diferenciadas.

Activación de los movimientos de traslado a través de la Junta correspondiente para el mes de agosto.

El plenario general se reanudó desde las 10 retomando el cuarto intermedio de la semana pasada. La decisión del SUTE será el termómetro que marque la relación entre el Gobierno y los trabajadores estatales para lo que resta del semestre.