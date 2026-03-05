El SUTE aceptó la oferta del Gobierno y habrá aumento del 10% en el primer semestre

Tras varios días de debate en escuelas y plenarios departamentales, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) resolvió aceptar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de las paritarias 2026. La decisión fue tomada en el plenario provincial del gremio, que finalmente dio el visto bueno al esquema de aumentos ofrecido por el Ejecutivo.

El acuerdo establece un incremento salarial total del 10% para el primer semestre del año, que se aplicará en dos etapas. Según lo acordado, los docentes percibirán un aumento del 7% en marzo y otro 3% en mayo, ambos calculados sobre los salarios correspondientes a diciembre de 2025.

La propuesta había sido reformulada por el Gobierno luego de que la primera oferta fuera rechazada por el sindicato al considerarla insuficiente frente al contexto inflacionario. Tras esa instancia, el gremio decidió llevar la nueva propuesta a discusión en las escuelas de toda la provincia y convocar a plenarios departamentales para recoger la opinión de los docentes antes de definir su postura final.

Con la aceptación del SUTE, el Ejecutivo provincial —encabezado por Alfredo Cornejo— logró cerrar una de las negociaciones paritarias más relevantes del sector público mendocino en el inicio de 2026.

El acuerdo alcanzado fija las condiciones salariales para los primeros seis meses del año. No obstante, las partes se comprometieron a retomar las negociaciones en la segunda mitad de 2026, cuando volverán a evaluar la evolución de la inflación y la situación económica para definir posibles actualizaciones salariales.